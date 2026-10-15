Колись струмок був частиною міського ландшафту, однак із розвитком столиці його вирішили сховати під землю. Як і чому це сталося та який вигляд мають підземні тунелі, розповідає 24 Канал.

Як річка опинилася під Хрещатиком

Підземна річка Хрещатик протікає під центральною частиною Києва. Колись на її місці була долина, якою стікала вода з навколишніх пагорбів. Після сильних дощів місцевість затоплювало, що ускладнювало життя містян і заважало забудові.

Як виглядав Хрещатик раніше / Архівне фото

Активна забудова Хрещатика почалася у XIX столітті. Щоб відвести воду, струмок поступово сховали в підземний колектор.

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Будівництво колектора Хрещатицького струмка розпочалося у 1888 році. Воду спрямували в цегляний тунель, який проходить під землею. Згодом над ним облаштували вулицю, яка сьогодні є однією з найвідоміших у столиці.

Який вигляд має підземна річка

Підземний колектор Хрещатика – це не звичайна труба, а великий цегляний тунель, яким тече вода. Місцями він настільки високий, що людина може пройти всередині на повний зріст.

Усередині колектора досі можна побачити стару цегляну кладку та воду, яка продовжує текти під центром столиці.

Підземний колектор Хрещатика / Фото Кирила Степанця

Сьогодні річка більше схожа на невеликий струмок. Втім, спускатися в колектори небезпечно. Як зазначає The Village, під час сильних дощів рівень води може швидко піднятися, а вихід із тунелю – опинитися під загрозою затоплення.

Чи може річка затопити Хрещатик

Попри те, що річку сховали під землю, вона досі реагує на зміни погоди. Під час сильних злив у колектор потрапляє більше води, ніж зазвичай.

Якщо система водовідведення не встигає впоратися з її обсягом, на вулицях Києва можуть з'являтися калюжі та підтоплення.

Річка під Хрещатиком інколи може нагадувати про себе / фото Кирила Степанця

Втім, не кожне затоплення Хрещатика пов'язане саме з підземною річкою. На це також впливають інтенсивність дощу та можливості міської системи водовідведення.