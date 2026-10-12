Воняла на весь город: почему Львов навсегда замуровал свою единственную реку под землей

Сегодня под центральными улицами Львова течет река, которую почти никто не видит. Когда-то по Полтве плавали лодки, а на ее берегах ловили рыбу.

Когда Львов начал расширяться, Полтва все больше загрязнялась из-за бытовых стоков и отходов. В конце концов реку решили спрятать под землей, а над ней проложили улицы и возвели здания, пишет 24 Канал.

Почему Полтва начала невыносимо вонять?

По мере разрастания Львова в Полтву попадало все больше бытовых стоков и отходов. Вода загрязнялась, а неприятный запах распространялся по прилегающим улицам. Река постепенно превратилась в открытую канализацию, а антисанитария вызывала беспокойство из-за угрозы здоровью жителей.

Проблему усугубляли разливы воды и недостаточно развитая городская инфраструктура. Поэтому властям пришлось искать решение, которое помогло бы привести город в порядок и избавиться от источника зловония.

Река Полтва во Львове (1840 год, сегодня проспект Свободы) / wikipedia.org

Когда Львов спрятал реку под землю?

Первые работы по перекрытию Полтвы начались еще в XIX веке. Постепенно открытые участки реки накрывали сводами, обустраивая над ними улицы и общественные пространства.

Процесс длился годами, ведь нужно было не просто скрыть воду, но и перестроить городскую инфраструктуру. Одно из самых известных мест, под которым протекает Полтва, – территория Львовского оперного театра. Его открыли в 1900 году, а сама река стала частью подземной системы под центральной частью города.

Несмотря на то, что реку почти не видно, она никуда не исчезла. Полтва до сих пор протекает под Львовом, в частности под проспектами Свободы, Шевченко и Чорновола.

Теперь ее русло связано с подземными коллекторами, которые отводят воду и городские стоки. Вернуть Полтву на поверхность было бы сложно: за более чем столетие над ее руслом выросли здания, появились дороги и площади, а сама река стала частью городской инфраструктуры.

Сегодня тысячи людей ежедневно проходят над ней, даже не догадываясь, что прямо под ногами течет река с многовековой историей.