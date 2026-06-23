Лишь три фильма смогли это сделать: кто завоевал рекордные 11 "Оскаров"

Церемония вручения премии "Оскар" уже давно считается самым престижным событием Голливуда. За почти 100 лет существования премии лишь три фильма смогли завоевать рекордные 11 статуэток.

О том, какие фильмы стали абсолютными триумфаторами "Оскара" и почему их считают настоящими шедеврами мирового кинематографа, пишет Collider.

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"Титаник"

Фильм Джеймса Кэмерона стал настоящим прорывом и переосмыслил понятие киноблокбастера. В картине Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, которые благодаря этой работе стали мировыми звездами, воплотили образы Джека и Роуз – молодых людей из разных социальных слоев, чья любовь разгорелась во время первого и последнего рейса легендарного лайнера.

"Титаник": смотрите трейлер

История подается через воспоминания пожилой Роуз, которая рассказывает о трагедии группе исследователей, ищущих легендарное бриллиантовое колье.

"Титаник" соединил в себе масштабное зрелище, романтическую историю и драму. Несмотря на споры о том, что это не был лучший фильм 1997 года, нельзя отрицать его статус настоящего кинематографического и культурного феномена.

"Бен-Гур"

Эпическая историческая драма Уильяма Вайлера рассказывает о Иуде Бен-Гуре – богатом еврейском принце, которого предал близкий друг-римлянин. После многих лет скитаний и рабства герой возвращается, чтобы восстановить справедливость и отомстить своим обидчикам. Фильм стал второй экранизацией романа "Бен-Гур: История Христа", вышедшей после немой версии 1925 года.

"Бен-Гур": смотрите трейлер

Фильм поражает грандиозностью постановки и вниманием к деталям. Декорации, костюмы и масштабные сцены создают ощущение полного погружения. Чарлтон Хестон блестяще исполнил свою роль, которую многие считают вершиной его актерской карьеры, а остальной актерский состав не уступает ему по уровню мастерства.

Особое место занимают легендарные гонки на колесницах, которые и сегодня считаются одной из самых выдающихся сцен в истории мирового кинематографа.

"Властелин колец: Возвращение короля"

Финальная часть оригинальной трилогии Питера Джексона о Средиземье, "Властелин колец: Возвращение короля", по праву считается настоящим шедевром мирового кинематографа.

Элайджа Вуд вновь перевоплотился в Фродо Бэгинса, который вместе со своим преданным другом Сэмвайзом Гэмджи, роль которого исполнил Шон Астин, отправляется к Горе Судьбы. Их миссия заключается в том, чтобы уничтожить Единое Кольцо и навсегда избавить мир от угрозы Саурона.

На этом пути героев преследует Голлум, которого мастерски сыграл Энди Серкис. В то же время Арагорн в исполнении Вигго Мортенсена и Гэндальф, которого сыграл Иэн Маккеллен, пытаются сплотить народы Средиземья для решающей битвы против армий Тёмного Властелина.

"Властелин колец: Возвращение короля": смотрите трейлер

Картина завершает знаменитую трилогию с невероятным размахом, при этом сохраняя эмоциональную глубину и дух оригинального произведения Джона Рональда Руэла Толкина. С технической и визуальной точки зрения фильм стал настоящим прорывом. В частности, Битва на Пеленнорских полях считается одной из самых масштабных и выдающихся батальных сцен в истории кино и, бесспорно, одной из лучших в XXI веке.

Эмоциональный, величественный и чрезвычайно захватывающий финал делает "Возвращение короля" идеальным завершением трилогии, которую многие называют лучшей в истории кино.