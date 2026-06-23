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23 июня, 12:44
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Лишь три фильма смогли это сделать: кто завоевал рекордные 11 "Оскаров"

Ярослав Погончук

Церемония вручения премии "Оскар" уже давно считается самым престижным событием Голливуда. За почти 100 лет существования премии лишь три фильма смогли завоевать рекордные 11 статуэток.

О том, какие фильмы стали абсолютными триумфаторами "Оскара" и почему их считают настоящими шедеврами мирового кинематографа, пишет Collider.

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"Титаник"

Фильм Джеймса Кэмерона стал настоящим прорывом и переосмыслил понятие киноблокбастера. В картине Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, которые благодаря этой работе стали мировыми звездами, воплотили образы Джека и Роуз – молодых людей из разных социальных слоев, чья любовь разгорелась во время первого и последнего рейса легендарного лайнера.

"Титаник": смотрите трейлер

История подается через воспоминания пожилой Роуз, которая рассказывает о трагедии группе исследователей, ищущих легендарное бриллиантовое колье.

"Титаник" соединил в себе масштабное зрелище, романтическую историю и драму. Несмотря на споры о том, что это не был лучший фильм 1997 года, нельзя отрицать его статус настоящего кинематографического и культурного феномена.

"Бен-Гур"

Эпическая историческая драма Уильяма Вайлера рассказывает о Иуде Бен-Гуре – богатом еврейском принце, которого предал близкий друг-римлянин. После многих лет скитаний и рабства герой возвращается, чтобы восстановить справедливость и отомстить своим обидчикам. Фильм стал второй экранизацией романа "Бен-Гур: История Христа", вышедшей после немой версии 1925 года.

"Бен-Гур": смотрите трейлер

Фильм поражает грандиозностью постановки и вниманием к деталям. Декорации, костюмы и масштабные сцены создают ощущение полного погружения. Чарлтон Хестон блестяще исполнил свою роль, которую многие считают вершиной его актерской карьеры, а остальной актерский состав не уступает ему по уровню мастерства.

Особое место занимают легендарные гонки на колесницах, которые и сегодня считаются одной из самых выдающихся сцен в истории мирового кинематографа.

"Властелин колец: Возвращение короля"

Финальная часть оригинальной трилогии Питера Джексона о Средиземье, "Властелин колец: Возвращение короля", по праву считается настоящим шедевром мирового кинематографа.

Элайджа Вуд вновь перевоплотился в Фродо Бэгинса, который вместе со своим преданным другом Сэмвайзом Гэмджи, роль которого исполнил Шон Астин, отправляется к Горе Судьбы. Их миссия заключается в том, чтобы уничтожить Единое Кольцо и навсегда избавить мир от угрозы Саурона.

На этом пути героев преследует Голлум, которого мастерски сыграл Энди Серкис. В то же время Арагорн в исполнении Вигго Мортенсена и Гэндальф, которого сыграл Иэн Маккеллен, пытаются сплотить народы Средиземья для решающей битвы против армий Тёмного Властелина.

"Властелин колец: Возвращение короля": смотрите трейлер

Картина завершает знаменитую трилогию с невероятным размахом, при этом сохраняя эмоциональную глубину и дух оригинального произведения Джона Рональда Руэла Толкина. С технической и визуальной точки зрения фильм стал настоящим прорывом. В частности, Битва на Пеленнорских полях считается одной из самых масштабных и выдающихся батальных сцен в истории кино и, бесспорно, одной из лучших в XXI веке.

Эмоциональный, величественный и чрезвычайно захватывающий финал делает "Возвращение короля" идеальным завершением трилогии, которую многие называют лучшей в истории кино.

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