Об этом знают единицы: кто на самом деле мог стать прототипом "Родины-матери"

Памятник "Родина-мать" уже более 40 лет возвышается над Киевом и остается одним из самых известных символов столицы. В то же время вокруг него до сих пор ходит немало мифов, в частности о том, что скульптура якобы была создана по образу "русской женщины".

На самом деле же ее прототипами стали две украинки. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал старший научный сотрудник Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Роман Кабачий.

Кто послужил прообразом монумента "Родина-мать"

По словам историка, архитектор Василий Бородай с самого начала задумывал "Родину-мать" именно как украинку.

Она не похожа на типичную колхозницу или радхозницу из журнала "Крестьянка". А она действительно похожа на украинку,

– отметил Кабачий.

Он добавил, что главным прообразом скульптуры считают Нину Данилейко, тогда как черты лица могли быть взяты у скульпторши Галины Кальченко.

Галина Кальченко / Фото Библиотека украинского искусства

"Кто позировал? Что касается лица – говорят, что Галина Кальченко. А вот Нина Данилейко – скорее всего, использована ее фигура. Ведь она довольно статная женщина. Она и сама говорит, что позировала скульптору", – пояснил историк.

Известно, что Нина Данилейко родилась в селе Гребинки в Киевской области. В студенческие годы она работала сторожем в Ботаническом саду возле Выдубицкого монастыря, рядом с которым художники и архитекторы арендовали мастерские. Как пишет портал "Моя Киевщина", именно там ее пригласили позировать для скульптуры, назвав "типичной украинкой".

При этом изначально памятник планировали сделать в виде женщины с ребенком. Однако от этой идеи отказались, поскольку, по одной из версий, издалека верхняя часть композиции напоминала бы трезубец. После этого решили, что женщина будет держать в руках меч и щит.

Я не думаю, что мама сожалела о том, что участвовала в создании этого образа. На публику мы не выносили эту информацию, но в семье знали, что такая история была. Чтобы она ходила и флагом махала – "Это – я!" – такого не было,

– поделился сын Нины Даниил Данилейко.

"Родина-мать" / Фото Unsplash

В то же время сын Нины Данилейко отметил, что его мама позировала для первого варианта монумента, на котором "Родина-мать" должна была держать ребенка. Однако эту концепцию не утвердили, поэтому в итоге скульптуру создали как собирательный образ.

Другим прообразом "Родины-матери" считают украинскую скульпторшу Галину Кальченко. Сам Бородай неоднократно рассказывал, что намеренно придал лицу монумента черты своей коллеги, хотя нос пришлось немного удлинить, чтобы он не казался приплюснутым, если смотреть снизу.