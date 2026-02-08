100 миллионов долларов на ветер: как выглядел один из худших в истории логотип

В 2010 году американский ритейл-гигант без лишней огласки отказался от своего узнаваемого синего логотипа, заменив его минималистичным вариантом. Реакция интернета была мгновенной и сокрушительной.

О том, как ребрендиг едва не погубил компанию GAP, рассказывает DesignRush.

Как ребрендиг повлиял на репутацию GAP?

Уже через шесть дней, на фоне волны публичного возмущения, компания GAP вынуждена была отступить. Ребрендинг, который стоил 100 миллионов долларов, стал громким провалом.

Gap запустил новый логотип без предварительных анонсов и продуманной стратегии привлечения. Хотя дизайн должен был выглядеть современно и адаптированным к цифровой среде, потребители восприняли его как оторванный от идентичности бренда.

Каким был ребрендиг GAP / Скриншот

Критики высмеивали новый логотип, говоря, что он был создан в Microsoft Word, а социальные сети заполонили более 14 тысяч пародийных вариаций.

Отсутствие понятных объяснений со стороны руководства лишь оттолкнуло локальных клиентов. Без поэтапного запуска, тестирования и диалога с сообществом бренд получил мощный удар со стороны онлайн-критики. Это произошло в период, когда соцсети только начинали демонстрировать свое реальное влияние.

Какой самый узнаваемый логотип в мире?

Как пишет MOCK, the agency, самые известные логотипы в мире не становятся культовыми случайно – их создают для того, чтобы оставить след. Так, самым популярным логотипом в мире считают Coca-Cola.

Появившись в 1886 году, логотип Coca-Cola стал примером бессмертного дизайна. Фирменный шрифт Spencerian в сочетании с контрастной красно-белой палитрой позволил бренду не менять свою визуальную идентичность более века.

Логотип Coca-Cola считается самым популярным в мире / Фото Unsplash

Даже там, где Coca-Cola не является самым популярным напитком, ее характерный шрифт узнают с первого взгляда. Для маркетинговых директоров это настоящий эталон – быть узнаваемыми еще до того, как бренд назовут.

Почему это работает:

четкая и узнаваемая типографика;

контрастная цветовая гамма;

независимость от меняющихся трендов;

сильная эмоциональная ассоциация, заложенная в памяти потребителей.

Coca-Cola создала не просто логотип – она сформировала ощущение.

