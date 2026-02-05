Автобиографии миллиардеров или основателей глобальных брендов – это не просто истории карьерного роста, пишет In Journal. В книгах фиксируется опыт, который формировал людей. Часто они становятся ориентирами для тех, кто строит не только дело, но и собственную жизнь.

Читайте также Выпущенный 15 лет назад iPhone неожиданно снова стал популярным: почему молодежь массово его покупает

Истории разных людей объединяют не деньги, а откровенность. Авторы не скрывают своих слабостей и признают собственные ошибки. На страницах можно прочитать, как за внезапным взлетом стоят годы напряженного труда. Они не обещают быстрого богатства, но учат выдержки, смелости и способности идти вперед.

"Я, Стив" (Уолтер Исааксон)

Биография основателя Apple создана благодаря десяткам разговоров со Стивом Джобсом и ближайшими ему людьми. Книга показывает конфликты и потребность гения изменить мир с помощью дизайна и технологий.

"Исходный код: Мое начало" (Билл Гейтс)

В своей автобиографии Билл Гейтс пишет не только о создании Microsoft, но и о годах становления, которые сформировали его образ мышления. Книга рассказывает об одержимости обучения и дисциплине, лежавших в основе технологических прорывов. Довольно интересна часть, где Гейтс рассказывает о переходе от мира бизнеса к филантропии.



Билл Гейтс написал свою автобиографию / Фото Vogue

"Илон Маск" (Уолтер Айзексон)

История Маска далека от классической бизнес-автобиографии. В книге рассказывается о человеке, который балансирует между гением и хаосом. Она даст читателю представление о том, кто руководит компаниями Tesla и Space X. Это чтиво даст понять, что значит думать на несколько лет вперед.

"Моя история" (Мишель Обама)

Автобиография Мишель Обамы рассказывает о ее пути от детства в Чикаго до Белого дома, а также о ее внутренней борьбе с ожиданием и давлением. Книга является напоминанием о том, что успех измеряется не богатством, а способностью оставаться верным себе.

"Вперед" (Гоуард Шульц)

Основатель Starbucks рассказывает в книге о лидерстве во времена кризиса. Это не просто история о кофе, а о принятии сложных решений и ответственности перед сотрудниками. Книга рассказывает о том, как построить большой бизнес, не теряя человечности.

Какие еще книги подойдут для долгих вечеров?

24 Канал собрал подборку вместе с национальной книжной платформой Yakaboo. К новым триллеров, которые подходят для зимних вечеров входят 5 книг:

"Пациентка Х, или Женщина из палаты №9", Наоми Уильямс;

"Семейная игра", Кэтрин Стедмен;

"Одно за одним", Рут Веа;

"Золото Истрии", Майк Дауни;

"Кислая вишня", Наталья Теодориду.

Что еще стоит прочитать?