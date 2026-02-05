Автобіографії мільярдерів чи засновників глобальних брендів – це не просто історії кар’єрного зростання, пише In Journal. У книгах фіксується досвід, який формував людей. Часто вони стають орієнтирами для тих, хто будує не лише справу, але й власне життя.

Історії різних людей об’єднують не гроші, а відвертість. Автори не приховують своїх слабкостей та визнають власні помилки. На сторінках можна прочитати, як за раптовим злетом стоять роки напруженої праці. Вони не обіцяють швидкого багатства, але вчать витримки, сміливості та здатності йти вперед.

"Я, Стів" (Волтер Ісааксон)

Біографія засновника Apple створена завдяки десяткам розмов зі Стівом Джобсом та найближчими йому людьми. Книга показує конфлікти й потребу генія змінити світ за допомогою дизайну й технологій.

"Вихідний код: Мій початок" (Білл Гейтс)

У своїй автобіографії Білл Гейтс пише не тільки про створення Microsoft, але й про роки становлення, які сформували його спосіб мислення. Книга розповідає про одержимість навчання та дисципліни, що лежали в основі технологічних проривів. Доволі цікавою є частина, де Гейтс розповідає про перехід від світу бізнесу до філантропії.



Білл Гейтс написав свою автобіографію / Фото Vogue

"Ілон Маск" (Волтер Айзексон)

Історія Маска далека від класичної бізнес-автобіографії. У книзі розповідається про людину, яка балансує між генієм та хаосом. Вона дасть читачеві уявлення про того, хто керує компаніями Tesla та Space X. Це чтиво дасть зрозуміти, що означає думати на кілька років вперед.

"Моя історія" (Мішель Обама)

Автобіографія Мішель Обами розповідає про її шлях від дитинства в Чикаго до Білого дому, а також про її внутрішню боротьбу з очікуванням й тиском. Книга є нагадуванням про те, що успіх вимірюється не багатством, а здатністю залишатися вірним собі.

"Вперед" (Гоуард Шульц)

Засновник Starbucks розповідає у книзі про лідерство в часи кризи. Це не просто історія про каву, а про прийняття складних рішень та відповідальність перед співробітниками. Книга розповідає про те, як побудувати великий бізнес, не втрачаючи людяності.

