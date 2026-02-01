Про те, чому iPhone 4 знову став популярним, розповідає Forbes.

У чому феномен популярності iPhone 4?

Культовий iPhone 4, який побачив світ 15 років тому, раптово повернувся у тренди. На початку 2026 року молодь масово шукає, де можна придбати цей старий смартфон.

Причина аж ніяк не в тому, що Apple зробила щось зі смартфоном. Друге життя гаджету подарували вірусні відео в соцмережах. Зокрема, в TikTok під хештегом #digicam iPhone 4 перетворився на стильний ретро-аксесуар.

Користувачі публікують фото й відео з характерним "зернистим" ефектом, який різко контрастує з надчіткими кадрами сучасних iPhone.

iPhone 4 / Фото Unsplash

Окрім камери, фанатів приваблює дизайн смартфона: сталева рамка, скляна задня панель і компактний 3,5-дюймовий екран. У результаті за останній рік попит на модель зріс майже на 1000%.

Водночас експерти застерігають, що використання iPhone 4 у 2026 році може бути небезпечним. Смартфон давно не отримує оновлень безпеки та не підтримує актуальні версії iOS, через що стає вразливим до витоку особистих даних і злому облікових записів.

Попри те, що свого часу iPhone 4 став революційним і задав напрямок розвитку смартфонів, сьогодні він радше є модним аксесуаром і інструментом для зйомки "ретро"-фото, ніж повноцінним гаджетом для щоденного користування.

Чому в моду повернулися дротові навушники EarPods від Apple?

Як повідомляє E! News, ще один тренд серед покоління Z – звичайні дротові навушники. Повернення класичних Apple EarPods в моду стало ще одним доказом того, що речі з минулого знову набувають популярності.

Зі своїми фірмовими білими проводами та ностальгічним мінімалістичним дизайном ці навушники раптово перетворилися на один із найпопулярніших аксесуарів.

Навушники Apple EarPods / Фото Unsplash

Причина цього тренду в тому, що бездротові моделі виглядають стильно, але часто створюють проблеми: розряджаються, втрачають з'єднання або поводяться нестабільно.

Натомість дротові навушники не потребують підзарядки і працюють одразу після підключення. Вони прості, надійні та мають ту саму "невимушену крутість", яка не потребує зайвих зусиль.

