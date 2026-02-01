Про те, чому iPhone 4 знову став популярним, розповідає Forbes.
Дивіться також Знайоме майже кожному з дитинства: несподівана історія слова, якому вже понад 500 років
У чому феномен популярності iPhone 4?
Культовий iPhone 4, який побачив світ 15 років тому, раптово повернувся у тренди. На початку 2026 року молодь масово шукає, де можна придбати цей старий смартфон.
Причина аж ніяк не в тому, що Apple зробила щось зі смартфоном. Друге життя гаджету подарували вірусні відео в соцмережах. Зокрема, в TikTok під хештегом #digicam iPhone 4 перетворився на стильний ретро-аксесуар.
Користувачі публікують фото й відео з характерним "зернистим" ефектом, який різко контрастує з надчіткими кадрами сучасних iPhone.
iPhone 4 / Фото Unsplash
Окрім камери, фанатів приваблює дизайн смартфона: сталева рамка, скляна задня панель і компактний 3,5-дюймовий екран. У результаті за останній рік попит на модель зріс майже на 1000%.
Водночас експерти застерігають, що використання iPhone 4 у 2026 році може бути небезпечним. Смартфон давно не отримує оновлень безпеки та не підтримує актуальні версії iOS, через що стає вразливим до витоку особистих даних і злому облікових записів.
Попри те, що свого часу iPhone 4 став революційним і задав напрямок розвитку смартфонів, сьогодні він радше є модним аксесуаром і інструментом для зйомки "ретро"-фото, ніж повноцінним гаджетом для щоденного користування.
Чому в моду повернулися дротові навушники EarPods від Apple?
Як повідомляє E! News, ще один тренд серед покоління Z – звичайні дротові навушники. Повернення класичних Apple EarPods в моду стало ще одним доказом того, що речі з минулого знову набувають популярності.
Зі своїми фірмовими білими проводами та ностальгічним мінімалістичним дизайном ці навушники раптово перетворилися на один із найпопулярніших аксесуарів.
Навушники Apple EarPods / Фото Unsplash
Причина цього тренду в тому, що бездротові моделі виглядають стильно, але часто створюють проблеми: розряджаються, втрачають з'єднання або поводяться нестабільно.
Натомість дротові навушники не потребують підзарядки і працюють одразу після підключення. Вони прості, надійні та мають ту саму "невимушену крутість", яка не потребує зайвих зусиль.
Які старі iPhone отримали неочікуване оновлення?
Нещодавно Apple несподівано випустила оновлення iOS 12.5.8 для iPhone 5s та iPhone 6, які були представлені у 2013 і 2014 роках. Таким чином компанія фактично продовжила програмну підтримку цих моделей до 13 і 12 років після їх виходу.
Оновлення вийшло одночасно з iOS 26.2.1 і не додає нових функцій, а має суто технічне призначення. Його головна задача – продовжити дію системного сертифіката, який забезпечує роботу iMessage, FaceTime та активацію пристрою.
Без цього оновлення частина сервісів могла б перестати працювати вже у січні 2027 року. Востаннє Apple випускала оновлення для цих моделей у січні 2023 року у вигляді критичних патчів безпеки.