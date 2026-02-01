О том, почему iPhone 4 снова стал популярным, рассказывает Forbes.

В чем феномен популярности iPhone 4?

Культовый iPhone 4, который увидел свет 15 лет назад, внезапно вернулся в тренды. В начале 2026 года молодежь массово ищет, где можно приобрести этот старый смартфон.

Причина отнюдь не в том, что Apple сделала что-то со смартфоном. Вторую жизнь гаджету подарили вирусные видео в соцсетях. В частности, в TikTok под хэштегом #digicam iPhone 4 превратился в стильный ретро-аксессуар.

Пользователи публикуют фото и видео с характерным "зернистым" эффектом, который резко контрастирует со сверхчеткими кадрами современных iPhone.

iPhone 4 / Фото Unsplash

Кроме камеры, фанатов привлекает дизайн смартфона: стальная рамка, стеклянная задняя панель и компактный 3,5-дюймовый экран. В результате за последний год спрос на модель вырос почти на 1000%.

В то же время эксперты предостерегают, что использование iPhone 4 в 2026 году может быть опасным. Смартфон давно не получает обновлений безопасности и не поддерживает актуальные версии iOS, из-за чего становится уязвимым к утечке личных данных и взлому учетных записей.

Несмотря на то, что в свое время iPhone 4 стал революционным и задал направление развития смартфонов, сегодня он скорее является модным аксессуаром и инструментом для съемки "ретро"-фото, чем полноценным гаджетом для ежедневного пользования.

Почему в моду вернулись проводные наушники EarPods от Apple?

Как сообщает E! News, еще один тренд среди поколения Z – обычные проводные наушники. Возвращение классических Apple EarPods в моду стало еще одним доказательством того, что вещи из прошлого снова приобретают популярность.

Со своими фирменными белыми проводами и ностальгическим минималистичным дизайном эти наушники внезапно превратились в один из самых популярных аксессуаров.

Наушники Apple EarPods / Фото Unsplash

Причина этого тренда в том, что беспроводные модели выглядят стильно, но часто создают проблемы: разряжаются, теряют соединение или ведут себя нестабильно.

Зато проводные наушники не требуют подзарядки и работают сразу после подключения. Они простые, надежные и имеют ту самую "непринужденную крутость", которая не требует лишних усилий.

