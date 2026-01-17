Наприклад, розповідають про "дихання" ескалатора. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео Наталії Скорик.

Що відомо про це?

Працівники метро розповідають про порожній ескалатор на станції "Хрещатик", який нібито "дихає". Охоронці знають цю станцію як найбільш неспокійну вночі.

За їхніми словами, коли останній поїзд пішов, світло приглушили, а ескалатор стоїть нерухомий, можна почути легке "дихання" за плечем. Відзначають, що це не вітер та не звук роботи механізму.

Міські легенди про метро: дивіться відео

Це створює відчуття наче хтось стоїть позаду на сходинці – майже впритул, проте там нікого нема. Кажуть, що цей "віддих" відчував майже кожен черговий, але ніхто не хоче про це говорити офіційно.

Ще одним містом, де могли звести метрополітен, міг бути Львів. У Львові планували метро ще з 1960-х років, зокрема підземний трамвай з двома радіусами, загалом 5 станцій, пише lviv-future.com.ua.

Однак через підземні роботи у Палаці Потоцьких утворилась велика тріщина. Її вдалося залити рідким склом, проте будівництво згорнули.

