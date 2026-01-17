Повідомляє 24 Канал з посиланням на Mental Floss.

Що відомо про походження назви "хот-дог"?

Вважається, що назва "хот-дог" виникла наприкінці 19 – початку 20 століття. Одна з найпопулярніших, хоча й не підтверджених, версій пов'язує її появу з американським карикатуристом Тадом Дорганом.

За легендою, під час бейсбольного матчу він зобразив продавця сосисок і підписав малюнок фразою "Купуйте хот-доги!".

Згідно з цією історією, Дорган нібито не був упевнений, як правильно пишеться слово "такса" – порода собак, на яку ковбаски начебто були схожі, – тож вирішив спростити й використав слово "собака". Хоча саму карикатуру так і не знайшли, її часто згадують як ключовий момент у закріпленні цієї назви.

Хот-дог / Фото Unsplash

Існує й інше пояснення походження терміна. За однією з версій, слово "хот-дог" виникло з жарту про те, що дешеві сосиски можуть містити таємниче м'ясо, можливо, навіть собаче.

Про це згадує історик та автор книг "Hot Dog: A Global History" і "Man Bites Dog: Hot Dog Culture in America". Водночас частина назви "hot" пов'язують із тим, що гарячі сосиски раніше називали "red hots".

Хоча жодних доказів цієї теорії не існує, сам жарт прижився, а назва закріпилася завдяки своєму простому й невимушеному звучанню.

Скільки коштував найдорожчий хот-дог у світі?

Як пише "Книга рекордів Гіннеса", найдорощий хот-дог у світі коштував 169 доларів. Його приготувала компанія Tokyo Dog у США та продала 23 лютого 2014 року в Сіетлі, штат Вашингтон.

Хот-дог під назвою "Juuni Ban" складався з копченої братвурст-ковбаски з сиром, соусу теріякі, смаженої цибулі, грибів майтаке, мармурової яловичини вагю, фуа-гра, тертого чорного трюфеля, ікри та японського майонезу, поданих на булочці бріош.

Найдорожчий хот-дог у світі / Фото "Книги рекордів Гіннеса"

