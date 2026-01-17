Сообщает 24 Канал со ссылкой на Mental Floss.
Что известно о происхождении названия "хот-дог"?
Считается, что название "хот-дог" возникло в конце 19 – начале 20 века. Одна из самых популярных, хотя и не подтвержденных, версий связывает его появление с американским карикатуристом Тадом Дорганом.
По легенде, во время бейсбольного матча он изобразил продавца сосисок и подписал рисунок фразой "Покупайте хот-доги!".
Согласно этой истории, Дорган якобы не был уверен, как правильно пишется слово "такса" – порода собак, на которую колбаски вроде бы были похожи, – поэтому решил упростить и использовал слово "собака". Хотя саму карикатуру так и не нашли, ее часто вспоминают как ключевой момент в закреплении этого названия.
Хот-дог / Фото Unsplash
Существует и другое объяснение происхождения термина. По одной из версий, слово "хот-дог" возникло из шутки о том, что дешевые сосиски могут содержать таинственное мясо, возможно, даже собачье.
Об этом вспоминает историк и автор книг "Hot Dog: A Global History" и "Man Bites Dog: Hot Dog Culture in America". В то же время часть названия "hot" связывают с тем, что горячие сосиски раньше называли "red hots".
Хотя никаких доказательств этой теории не существует, сама шутка прижилась, а название закрепилось благодаря своему простому и непринужденному звучанию.
Сколько стоил самый дорогой хот-дог в мире?
Как пишет "Книга рекордов Гиннеса", самый дорогой хот-дог в мире стоил 169 долларов. Его приготовила компания Tokyo Dog в США и продала 23 февраля 2014 года в Сиэтле, штат Вашингтон.
Хот-дог под названием "Juuni Ban" состоял из копченой братвурст-колбаски с сыром, соуса терияки, жареного лука, грибов майтаке, мраморной говядины вагю, фуа-гра, тертого черного трюфеля, икры и японского майонеза, поданных на булочке бриош.
Самый дорогой хот-дог в мире / Фото "Книги рекордов Гиннеса"
Как свои названия получили украинские города?
Чернигов до сих пор остается загадкой для исследователей, ведь даже спустя более тысячи лет историки так и не пришли к единому мнению относительно происхождения названия одного из древнейших городов Украины. Сейчас существует несколько версий, которые пытаются объяснить его возникновение.
Не менее дискуссионным является и вопрос происхождения названия Житомира. По одной из гипотез, город получил свое название в честь русского дружинника киевских князей Аскольда и Дира – Житомира. Другая версия предполагает, что поселение сформировалось как центр племени житичей, от которых и могло пойти название города.
Что касается Ровно, то здесь также существует несколько объяснений. Одна из теорий связывает название с равнинной местностью, на которой расположен город. По другой – Ровно когда-то было окружено оборонительными рвами, поэтому его название происходит от слова "ров". Существует и версия, что город стал сотым владением князя Острожского, а название возникло от словосочетания "ровно сто".