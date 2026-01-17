Сообщает 24 Канал со ссылкой на Mental Floss.

Что известно о происхождении названия "хот-дог"?

Считается, что название "хот-дог" возникло в конце 19 – начале 20 века. Одна из самых популярных, хотя и не подтвержденных, версий связывает его появление с американским карикатуристом Тадом Дорганом.

По легенде, во время бейсбольного матча он изобразил продавца сосисок и подписал рисунок фразой "Покупайте хот-доги!".

Согласно этой истории, Дорган якобы не был уверен, как правильно пишется слово "такса" – порода собак, на которую колбаски вроде бы были похожи, – поэтому решил упростить и использовал слово "собака". Хотя саму карикатуру так и не нашли, ее часто вспоминают как ключевой момент в закреплении этого названия.

Хот-дог / Фото Unsplash

Существует и другое объяснение происхождения термина. По одной из версий, слово "хот-дог" возникло из шутки о том, что дешевые сосиски могут содержать таинственное мясо, возможно, даже собачье.

Об этом вспоминает историк и автор книг "Hot Dog: A Global History" и "Man Bites Dog: Hot Dog Culture in America". В то же время часть названия "hot" связывают с тем, что горячие сосиски раньше называли "red hots".

Хотя никаких доказательств этой теории не существует, сама шутка прижилась, а название закрепилось благодаря своему простому и непринужденному звучанию.

Сколько стоил самый дорогой хот-дог в мире?

Как пишет "Книга рекордов Гиннеса", самый дорогой хот-дог в мире стоил 169 долларов. Его приготовила компания Tokyo Dog в США и продала 23 февраля 2014 года в Сиэтле, штат Вашингтон.

Хот-дог под названием "Juuni Ban" состоял из копченой братвурст-колбаски с сыром, соуса терияки, жареного лука, грибов майтаке, мраморной говядины вагю, фуа-гра, тертого черного трюфеля, икры и японского майонеза, поданных на булочке бриош.

Самый дорогой хот-дог в мире / Фото "Книги рекордов Гиннеса"

