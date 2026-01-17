Например, рассказывают о "дыхании" эскалатора. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео Натальи Скорик.

Что известно об этом?

Работники метро рассказывают о пустом эскалаторе на станции "Крещатик", который якобы "дышит". Охранники знают эту станцию как наиболее неспокойную ночью.

По их словам, когда последний поезд ушел, свет приглушили, а эскалатор стоит неподвижный, можно услышать легкое "дыхание" за плечом. Отмечают, что это не ветер и не звук работы механизма.

Городские легенды о метро: смотрите видео

Это создает ощущение будто кто-то стоит позади на ступеньке – почти вплотную, однако там никого нет. Говорят, что это "дыхание" чувствовал почти каждый очередной, но никто не хочет об этом говорить официально.

Почему во Львове нет метро?

Еще одним городом, где могли возвести метрополитен, мог быть Львов. Во Львове планировали метро еще с 1960-х годов, в частности подземный трамвай с двумя радиусами, всего 5 станций, пишет lviv-future.com.ua.

Однако из-за подземных работ во Дворце Потоцких образовалась большая трещина. Ее удалось залить жидким стеклом, однако строительство свернули.

Что еще рассказывают о метро Киева?