Не Лисовская и выше статусом сестер султана: 5 фактов о Роксолане, которые стоит знать

15 апреля 1558 года умерла Гюррем Султан – жена османского султана Сулеймана Великолепного, более известная как Роксолана. Она прошла сложный путь –попала в гарем как рабыня, а покинула его –могущественной правительницей.

Много о Роксолане украинцы знают из турецкого сериала "Великолепный век". Однако сегодня 24 Канал расскажет факты о Роксолане, которые удивят.

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Происхождение Роксоланы

У нас принято считать, что Роксолана – это Анастасия Лисовская, дочь священника из Рогатина. Это основная версия, которая базируется исключительно на художественных выдумках. Настоящее имя Роксоланы неизвестно, в гареме она носила имя Гюррем.

Интересно, что за наследие Роксоланы соревнуются 3 страны – Украина, Польша и Россия. Последняя привыкла присваивать себе все, что славянское и этому подыграли авторы сериала "Великолепный век", ведь в оригинале Лисовская говорит на русском.

Украинские историки уверены, что Роксолана не могла быть Настей Лисовской хотя бы потому, что землям Запада Украины, откуда вероятно она родом, не были присущи польские фамилии с окончанием "-ий", "-а".

Статус Роксоланы в гареме

Сначала Хюррем стала наложницей султана, а впоследствии – его женой. Однако главной женой, то есть баш-кадын была Махидевран – мать старшего наследника.

Интересно, что по описаниям современников, Гюррем не была красавицей, а была не высокого роста, худой, с бледной кожей и носом с горбинкой, однако харизматичной и умной, что и покорило султана. И покорило настолько, что впервые за много лет в Османской империи падишах официально женился. И впервые в истории избранницей султана стала рабыня, хотя, конечно, перед этим он сделал ее свободной.



Сулейман и Роксолана / Картина Антона Гикеля

Специально для Роксоланы султан создал титул "хасеки-султан" – то есть "отмеченная султаном" или "любимая жена султана" и изменил гаремную иерархию – выше этого титула был только статус валиде-султан, то есть матери падишаха. То есть Гюррем после брака стала вторым человеком в гареме, поэтому она не поклонялась никому из сестер султана.

Роксолана у власти

За более чем 30 лет пребывания в султанском гареме Гюррем Султан удалось перевернуть османский мир с ног на голову. Прежде всего, ради нее султан согласился перевезти гарем из старого дворца в Топкапы, свою резиденцию. Также создал для нее новый титул, сместил своих сестер в иерархии.



Роксолана / Портрет XVI века

Также султан доверял своей жене прием иностранных послов во время своего отсутствия. Сулейман не брал свою жену в военные походы, однако она в определенной степени руководила страной в его отсутствие. Также она переписывалась с иностранными правителями, выделяла много средств на строительство мечей, хамамов, столовых и тому подобное.

Интересно, что Роксолана стала первой женщиной султана, которую похоронили в собственном мавзолее – до этого так хоронили только кровных родственников султана, то есть представителей династии.



Могила Роксоланы / Фото "Экспресс"

Как турки относятся к Роксолане

До восхождения своего сына Селима на трон Роксолана не дожила, однако сделала все для того, чтобы он получил власть. В сериале "Великолепный век" Гюррем изобразили как интриганку, а старшего сына султана Мустафу – как невинную жертву интриг, что привело к казни последнего. Однако большинство историков сходятся во мнении, что именно амбиции Мустафы привели к его казни по приказу отца.

Тем более в то время существовал так называемый "закон Фатиха" – тот, кто взошел на престол, должен был убить своих братьев. Поэтому любые действия Роксоланы были направлены на то, чтобы ее сыновей не казнили.

Поэтому Хюррем имела значительное влияние на политику. От нее начался период, который историки называют "женский султанат" – время, когда женщины имели огромное влияние на политическую ситуацию и, определенной степени это привело к упадку империи. Интересно, что этот период начался с украинки Роксоланы, а закончился другой украинкой – Турхан Хатидже.

Из-за обвинений в казни Мустафы и "женского султаната" турки недолюбливают Роксолану, хотя иногда признают – ее достижения неоспоримы. И все же для них любимой султаной является Кесем – жена Ахмеда I и мать султанов Мурада IV и Ибрагима I.