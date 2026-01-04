От Зосиной Воли до сегодняшнего дня: как переименовывали самую длинную улицу Ивано-Франковска

Самая длинная в Ивано-Франковске улица тянется от центральной части города до южных окраин. Ее общая протяженность превышает 5 километров.

Как менялось название самой длинной улицы Ивано-Франковска?

Улица Евгения Коновальца является самой длинной в Ивано-Франковске. Современную протяженность она приобрела после 1965 года, когда в состав города включили село Опрышевцы.

После этого Коновальца продолжили до Быстрицы Надворнянской. История улицы достигает 18 века. Сначала она называлась Зосина Воля – в честь Софии, дочери Юзефа и Виктории Потоцких. Согласно преданию, девушка отличалась добротой и милосердием и занималась нуждающимися. В ее память отец основал приюты для бедных на этой территории.

В разные исторические периоды улица неоднократно меняла название. Во времена Австро-Венгрии ее переименовали в Калицкую, а во времена немецкой оккупации она стала улицей Шевченко. Уже после Второй мировой войны она носила имя советского офицера Петра Дадугина.

Нынешнее название в честь Евгения Коновальца улица получила в 1993 году.

Какая самая короткая улица Ивано-Франковска?

Как пишет Frankivsk-future, Улица Ивана Труша – самая короткая и самая узкая в Ивано-Франковске. Она длиной всего 65 метров и 6 метров в ширину. Она расположена в самом историческом центре города и соединяет улицу Леси Украинки с площадью Рынок.

Возникла она вскоре после основания города-крепости. Сначала улица называлась Божничья. Уже в 1942 году решением нацистской оккупационной власти улицу переименовали в Темную.

Улица Ивана Труша в 1930-х годах / Архивное фото

В послевоенные годы улица получила название Короткая, а местные иногда называли ее Малой. В 1960-х годах ее переименовали в честь советского актера Василия Качалова.

Свое современное название в честь художника Ивана Труша улица получила в 1995 году. Сейчас на этой улице расположено всего четыре дома, однако юридически к ней принадлежит только дом №4, тогда как остальные имеют адреса близлежащих улиц.

