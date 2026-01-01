Соответствующие проекты Львовского метрополитена появлялись еще в 1960-х. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на lviv-future.com.ua.

Каким могло быть метро во Львове?

Во Львове планировали создать комплексную систему транспорта, которая предусматривала подземный трамвай. Согласно первым планам, должно было быть два радиуса: длиной 3,3 километра с северным и южным порталами; длиной 2,2 километра с восточным и западным.

Станций всего должно было быть 5:

2 на первом радиусе: "Старый город" (под Площадью Старый Рынок) и "Площадь Воссоединения" (под нынешней Площадью Соборной).

3 на втором радиусе: "Университет" (вблизи Главной Почты), "Площадь Воссоединения" и "Винниковский базар".

Впоследствии господствовали построить также третий радиус Львовского метрополитена.

Строительство первой линии метро во Львове начали в 1983 году, а уже в 1987 году ее открыли. Однако из-за подземных работ во Дворце Потоцких образовалась большая трещина. Ее удалось залить жидким стеклом, однако строительство свернули.

В плане по развитию Львова на 2010 – 2025 годы указывалось, что строительство метро возможно, однако на перспективу. Основным препятствием является рельеф: под проспектом Свободы протекает река Полтва. В результате строительства могут пострадать исторические здания.

План метро Львова / Фото lviv-future.com

