Соответствующие проекты Львовского метрополитена появлялись еще в 1960-х. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на lviv-future.com.ua.
Смотрите также Сладкая визитка, появившаяся к "Киевскому торту": какой десерт свел с ума Европу
Каким могло быть метро во Львове?
Во Львове планировали создать комплексную систему транспорта, которая предусматривала подземный трамвай. Согласно первым планам, должно было быть два радиуса: длиной 3,3 километра с северным и южным порталами; длиной 2,2 километра с восточным и западным.
Станций всего должно было быть 5:
- 2 на первом радиусе: "Старый город" (под Площадью Старый Рынок) и "Площадь Воссоединения" (под нынешней Площадью Соборной).
- 3 на втором радиусе: "Университет" (вблизи Главной Почты), "Площадь Воссоединения" и "Винниковский базар".
Впоследствии господствовали построить также третий радиус Львовского метрополитена.
Строительство первой линии метро во Львове начали в 1983 году, а уже в 1987 году ее открыли. Однако из-за подземных работ во Дворце Потоцких образовалась большая трещина. Ее удалось залить жидким стеклом, однако строительство свернули.
В плане по развитию Львова на 2010 – 2025 годы указывалось, что строительство метро возможно, однако на перспективу. Основным препятствием является рельеф: под проспектом Свободы протекает река Полтва. В результате строительства могут пострадать исторические здания.
План метро Львова / Фото lviv-future.com
Что за черную тень видят в Киевском метро?
Работники киевского метро рассказывают легенды о черной тени, что движется быстрее поезда между станциями "Левобережная" и "Дарница". Машинисты рассказали детали. По их словам, когда поезд идет вечерним перегоном на замедленном ходу, иногда слева по стене скользит черное пятно, говорится в видео Натальи Скорик.
Без формы, без рук, просто что-то темное, плотнее темноты. Работники метрополитена указывают, что оно движется быстрее вагона и будто пытается "опередить" свет фар. Камеры ничего не фиксируют – только короткие искажения в кадре, как будто кто-то рядом мигнул и исчез.
Что известно о станции метро "Университет"?
- Станция метро "Университет" открыта в 1960 году, названа в честь университета имени Тараса Шевченко и украшена красным мрамором и бюстами выдающихся деятелей.
- Также стены станции украшены бюстами украинских выдающихся деятелей. Здесь можно увидеть Тараса Шевченко, Ивана Франко, Александра Богомольца и Григорию Сковороду. Выход со станции ведет к Ботаническому саду.
- Станция "Университет" расположена на глубине 30 метров. Во время спуска складывается впечатление, что это – подземный театр истории.