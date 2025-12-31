Настоящая "сладкая визитка" Киева берет свое начало с 18 века. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Telegraph.
Какие сладости сводили с ума Европу?
До того, как появился "Киевский торт", визитной карточкой столицы были сухие конфитюры. Также их называли "сухим вареньем".
Что такое сухие конфитуры?
Это цукаты, засахаренные ягоды и фрукты. Рецепт был секретным, поэтому никто не мог разгадать их загадки. Эти сладости считались элитными. Известно, что приготовление длилось часами. Для этого была нужна особая вода и сахар, который в то время стоил очень дорого.
Славу и признание этому десерту принесла семья Балабух. Они начали бизнес по изготовлению сухого варенья и открыли целые цеха. Именно они вывели этот десерт на европейский уровень.
Сухие конфитуры / Фото Наталья Гресько, фейсбук проекта "Авторская кухня украинская"
Производство процветало, однако недолго: помешала смена государственного режима и семейные распри между представителями династии. Сладости прекратили производить после прихода большевиков к власти.
Кто выбирал эти сладости?
Издание "Моя Оболонь" рассказало несколько деталей относительно сухого варенья. Там указывают, что вероятно, даже французский принц Франсуа де Бурбон лично приезжал в Киев, чтобы купить именно это лакомство.
Кроме этого, пишут, что специально за ними приезжал также итальянский наследник принц Пьемонтский Умберто вместе с женой. Он посещал фабрику, которая была расположена на Подоле.
Какие конфеты вызывают ностальгию?
- Легендарные конфеты "Южная ночь" с фруктово-повидловой начинкой под шоколадной глазурью были символом детства для многих украинцев и популярными еще со времен СССР. Название должно было вызывать ассоциации с теплой летней ночью, а вкус – балансом сладкого и кислинки. Несмотря на то, что массовое производство сошло с полок примерно в 2019 году.
- "Чайка" – это классический молочный шоколад, который для многих ассоциируется с детством и "советской" традицией рецептур. Он имеет мягкую, однородную текстуру, умеренную сладость и характерный сливочно-какаоовый вкус без доминирования сахара.
- Подарочные шоколадные конфеты "Венецианская ночь" с целыми и измельченными лесными орехами в шоколадной оболочке. Начинка плотная, насыщенная, с ярко выраженным ореховым вкусом и характерным хрустом. Шоколадная глазурь темнее и более интенсивная, чем в обычных массмаркет-конфеты, что создает ощущение "вечернего", десертного продукта.