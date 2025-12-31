Настоящая "сладкая визитка" Киева берет свое начало с 18 века. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Telegraph.

Смотрите также Зачем в новогоднюю ночь съедают 12 виноградин: где возникла эта традиция и как это правильно делать

Какие сладости сводили с ума Европу?

До того, как появился "Киевский торт", визитной карточкой столицы были сухие конфитюры. Также их называли "сухим вареньем".

Что такое сухие конфитуры? Это цукаты, засахаренные ягоды и фрукты. Рецепт был секретным, поэтому никто не мог разгадать их загадки. Эти сладости считались элитными. Известно, что приготовление длилось часами. Для этого была нужна особая вода и сахар, который в то время стоил очень дорого.

Славу и признание этому десерту принесла семья Балабух. Они начали бизнес по изготовлению сухого варенья и открыли целые цеха. Именно они вывели этот десерт на европейский уровень.



Сухие конфитуры / Фото Наталья Гресько, фейсбук проекта "Авторская кухня украинская"

Производство процветало, однако недолго: помешала смена государственного режима и семейные распри между представителями династии. Сладости прекратили производить после прихода большевиков к власти.

Кто выбирал эти сладости?

Издание "Моя Оболонь" рассказало несколько деталей относительно сухого варенья. Там указывают, что вероятно, даже французский принц Франсуа де Бурбон лично приезжал в Киев, чтобы купить именно это лакомство.

Кроме этого, пишут, что специально за ними приезжал также итальянский наследник принц Пьемонтский Умберто вместе с женой. Он посещал фабрику, которая была расположена на Подоле.

Какие конфеты вызывают ностальгию?