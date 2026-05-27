Стоит как десятки элитных квартир: какая рукопись стала самой дорогой в мире

Самой дорогой рукописью в мире долгое время считался "Кодекс Лестера" Леонардо да Винчи, который был продан в 1994 году за почти 31 миллион долларов. Сейчас с учетом инфляции цена вдвое выросла. Впрочем несмотря на это сейчас появился новый рекордсмен, который превзошел сумму в более 31 миллион долларов.

Сколько стоит самая дорогая книга в мире и в чем ее особенность, отмечается на сайте Guinness World Records.

Читайте также Первую мировую войну до 1940-х называли совсем иначе: откуда взялось современное название

Эта книга стоит почти 31 миллион долларов

Самой дорогой книгой, которую когда-либо продавали в мире, считается "Кодекс Лестера" Леонардо да Винчи. В 1994 году рукопись продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 30,8 миллиона долларов, а с учетом инфляции его стоимость оценивают уже в 62,4 миллиона долларов. Этот уникальный манускрипт приобрел соучредитель Билл Гейтс.



Как выглядит "Кодекс Лестера" / Фото Википедия

В целом "Кодекс Лестера" – это рукописная тетрадь с заметками, теориями, наблюдениями и иллюстрациями художника, над которым он работал примерно с 1508 года.

Страницы рукописи имеют размер около 30 на 22 сантиметра. Интересно, что когда-то они были сшиты в полноценную книгу, однако сейчас листы выставляют отдельно. В записях да Винчи исследовал природу воды, света, астрономию и другие научные явления.

Кстати, по данным Forbes, 2 место в рейтинге самых дорогих книг занимает "Евангелие Генриха Льва", которое в 1983 году продали за 28 миллионов долларов. А 3 место занимает исторический документ 1215 года "Великая хартия вольностей" за 24,5 миллиона долларов, которую приобрели в 2007 году.

Есть ли рукописи, которые продали еще дороже?

Дело в том, что годами самую высокую цену на аукционах удерживал "Лестерский кодекс". Но в Нью-Йорке на аукционе Sotheby's была продана религиозная рукопись "Кодекс Сассуна", за которую отдали 38,1 миллиона долларов. Это древняя еврейская Библия, цена на которую стала рекордной для исторических манускриптов. В общем рукописи более 1 100 лет, отмечают The New York Times.

Эксперты считают ее древнейшей и почти полностью сохранившейся копией еврейской Библии. Кодекс датируют концом 9 – началом 10 века, а внутри сохранились почти все 24 книги Ветхого Завета.

Перед продажей Sotheby's оценивал книгу в 30 – 50 миллионов долларов. После нескольких минут торгов артефакт приобрели для Museum of the Jewish People в Тель-Авиве.

Название Кодекс получил в честь коллекционера Давида Соломона Сассуна, которому рукопись принадлежала в 20 веке. Исследователи отмечают, что эта книга является важным звеном между свитками Мертвого моря и современными текстами Библии.

Самая загадочная книга Средневековья

Рукопись Войнича считают одной из самых больших загадок Средневековья, которую не могут разгадать уже более 600 лет. Манускрипт получил название в честь польско-литовского антиквара Вилфрида Войнича, который приобрел его в 1912 году.

Радиоуглеродный анализ показал, что рукопись создали еще в начале 15 века – примерно между 1404 и 1438 годами. Внутри книги есть ботанические иллюстрации, астрономические схемы, странные изображения людей и страницы, похожие на фармацевтические записи.

Но больше всего исследователей удивляет именно текст. Он выглядит как настоящий язык с собственными правилами и структурой, однако ни одна попытка перевода так и не дала результата. В наше время к разгадке присоединились даже алгоритмы искусственного интеллекта, но содержание рукописи до сих пор остается тайной.