Стоит больше чем золото: какая самая дорогая в мире специя

На Земле существует специя, которая дороже трюфелей, васаби и даже золота. Достаточно будет лишь щепотки, чтобы значительно повлиять на вкус.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на IFLScience.

Сколько стоит самая дорогая в мире специя?

Самой дорогой в мире специей считается шафран, который получают из фиолетовых цветков шафранового крокуса. Его высокая цена частично объясняется сложностью сбора.

Шафран добывают из трех рыльцев в центре каждого цветка, и их нужно собирать вручную. Для одного фунта (0,45 килограмма) специи необходимо собрать до 75 000 цветков. Кроме того, цветок цветет только в определенных частях мира в течение нескольких недель в год, что делает процесс еще сбора еще сложнее.

Цветы шафрана / Фото Unsplash

После сбора рыльца очень хрупкие, и с ними нужно обращаться осторожно, что усложняет и удорожает выращивание. Затем их медленно сушат под угольным огнем. Этот трудоемкий процесс нельзя ускорить, что также влияет на стоимость.

Сегодня рыночная цена настоящего шафрана колеблется от 2 000 до 10 000 долларов за фунт, поэтому неудивительно, что существует много подделок.

Специя шафран / Фото Unsplash

Главный показатель настоящего шафрана – его аромат. Для его сохранения при производстве придерживаются высоких стандартов, а некачественные рыльца не попадают в конечный продукт. Аромат трудно сохранить, поэтому шафран имеет короткий срок годности и требует правильного хранения.

Какой на вкус шафран?

Как пишет Rumi Spice, шафран отмечается нежным, сладким и цветочным вкусом с землистыми и сложными оттенками. Он особенно хорошо сочетается с другими мягкими вкусами.

Эта специя прекрасно дополняет блюда из риса, такие как паэлья, ризотто или рис с шафраном, а также макароны, нежные белки (морепродукты или курица) и кремовые блюда на основе молока или сливок.

Хотя ярко-красный цвет шафрана может вводить в заблуждение, его вкус скорее сладкий, чем острый. Он подчеркивает травянистые и богатые нотки других ингредиентов, добавляя блюдам глубины и сложности, не перебивая основной вкус.

Как раскрыть аромат специй?