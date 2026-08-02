Самая дорогая сумка в мире стоит как дворец: кто ее купил

Может показаться, что это просто еще одна дорогая дизайнерская вещь. Но стоимость этой сумки превышает цену многих роскошных домов и даже небольших дворцов. Ее создавали не только как аксессуар, но и как настоящее произведение искусства.

Ее история давно вышла за пределы мира моды и стала одной из самых известных легенд индустрии, пишет Thevalue.

Рекорд, потрясший мир

В июле 2025 года на аукционе Sotheby's в Париже оригинальную сумку Jane Birkin продали за 8,58 миллиона евро (почти 10 миллионов долларов с учетом сборов).

Она стала самой дорогой сумкой, когда-либо проданной на аукционе. После напряженных торгов победителем стал частный коллекционер из Японии. Его имя не разглашается – аукционный дом сообщил лишь, что покупатель делал ставки по телефону.

Предыдущий рекорд также принадлежал сумке Hermès, однако он был значительно ниже – чуть более 500 тысяч долларов. Таким образом, продажа первой Birkin фактически переписала историю аукционного рынка.

Актриса Джейн Биркин и легендарная сумка / АЛЕН ЖОКАР, AFP

Почему эта сумка особенная?

История культовой Birkin началась случайно в 1984 году. Во время перелета из Парижа в Лондон Джейн Биркин сидела рядом с руководителем Hermès Жаном-Луи Дюма.

Когда ее вещи высыпались из сумки, актриса пожаловалась, что не может найти стильный и в то же время вместительный аксессуар для повседневной жизни. Во время полета Дюма нарисовал эскиз будущей сумки прямо на бумажном пакете для рвоты. Так родилась модель Birkin, которая впоследствии стала одной из самых известных в мире.

Проданный на аукционе экземпляр был именно тем самым первым прототипом. Он существенно отличается от серийных моделей: имеет несъемный плечевой ремень, особую фурнитуру, другие пропорции и даже инициалы Джейн Биркин на передней части.

На сумке также остались следы многолетнего использования. Актриса не относилась к ней как к музейному экспонату – она носила ее каждый день, украшала наклейками благотворительных организаций и использовала как обычную дорожную сумку.

Почему за нее заплатили такие деньги?

Эксперты объясняют, что рекордная цена связана не только с брендом Hermès. Проданный лот существует в единственном экземпляре и стал предметом, с которого началась история самой известной сумки в мире.

Сегодня модели Birkin остаются символом роскоши. Их изготавливают вручную, а на некоторые версии покупатели годами ждут в очереди. Стоимость новых сумок может достигать десятков тысяч долларов, тогда как редкие экземпляры на вторичном рынке продаются в несколько раз дороже.

Впрочем, первый прототип Джейн Биркин имеет особый статус. Для коллекционеров это не просто аксессуар, а исторический артефакт, навсегда изменивший мир моды. Именно поэтому небольшая кожаная сумка оказалась дороже элитной недвижимости во многих странах мира.