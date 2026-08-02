Її історія давно вийшла за межі світу моди й стала однією з найвідоміших легенд індустрії, пише Thevalue.

Рекорд, який шокував світ

У липні 2025 року на аукціоні Sotheby's у Парижі оригінальну сумку Jane Birkin продали за 8,58 мільйона євро (майже 10 мільйонів доларів з урахуванням зборів).

Вона стала найдорожчою сумкою, яку коли-небудь продавали на аукціоні. Після напружених торгів переможцем став приватний колекціонер із Японії. Його ім'я не розголошують – аукціонний дім повідомив лише, що покупець робив ставки телефоном.

Попередній рекорд також належав сумці Hermès, однак він був значно нижчим – трохи понад 500 тисяч доларів. Таким чином продаж першої Birkin фактично переписав історію аукціонного ринку.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Акторка Джейн Біркін та легендарна сумка / АЛЕН ЖОКАР, AFP

Чим особлива ця сумка?

Історія культової Birkin почалася випадково у 1984 році. Під час перельоту з Парижа до Лондона Джейн Біркін сиділа поруч із керівником Hermès Жаном-Луї Дюма.

Коли її речі висипалися із сумки, акторка поскаржилася, що не може знайти стильний і водночас місткий аксесуар для повсякденного життя. Під час польоту Дюма намалював ескіз майбутньої сумки просто на паперовому пакеті для блювоти. Так народилася модель Birkin, яка згодом стала однією з найвідоміших у світі.

Проданий на аукціоні екземпляр був саме тим першим прототипом. Він суттєво відрізняється від серійних моделей: має незнімний плечовий ремінь, особливу фурнітуру, інші пропорції та навіть ініціали Джейн Біркін на передній частині.

На сумці також залишилися сліди багаторічного використання. Акторка не ставилася до неї як до музейного експоната – вона носила її щодня, прикрашала наліпками благодійних організацій і використовувала як звичайну дорожню сумку.

Чому за неї заплатили такі гроші?

Експерти пояснюють, що рекордна ціна пов'язана не лише з брендом Hermès. Проданий лот існує в єдиному екземплярі й став предметом, з якого почалася історія найвідомішої сумки у світі.

Сьогодні моделі Birkin залишаються символом розкоші. Їх виробляють вручну, а на деякі версії покупці роками очікують у черзі. Вартість нових сумок може сягати десятків тисяч доларів, тоді як рідкісні екземпляри на вторинному ринку продаються в кілька разів дорожче.

Втім, перший прототип Джейн Біркін має особливий статус. Для колекціонерів це не просто аксесуар, а історичний артефакт, який назавжди змінив світ моди. Саме тому невелика шкіряна сумка виявилася дорожчою за елітну нерухомість у багатьох країнах світу.