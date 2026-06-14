Саме тому деякі модниці роблять ставку не на швидкоплинні тренди, а на моделі, які залишаються актуальними від року чи сезону, пише Cosmopolitan.

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Ці аксесуари легко поєднуються з різними образами, мають лаконічний дизайн і не втрачають своєї привабливості через багато років. Вони вже давно стали справжньою класикою, яка має доречний та стильний вигляд.

Які сумки ніколи не вийдуть з моди?

Сумка-боулінг

Ця сумка доволі містка, добре тримає форму й має зручні ручки. Саме за ці переваги вже багато років поспіль сумку-боулінг обирають модниці. Аксесуар чудово підходить для офісних образів за зручність та універсальність. А от ті, хто завжди все люблять носити з собою, обирають їх за практичну форму й лаконічний дизайн.



Популярні моделі сумок / Фото Pinterest

Сумка-багет

Дівчата обожнюють цю сумку за легкість у носінні й різноманітні форми. Сумки-багети можуть бути дещо квадратними або ж видовженими. Такий аксесуар майже завжди доповнював образи відомих зірок з нульових. У той час був справжній "бум" на сумку-багет.

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Проте навіть зараз популярність на ці аксесуари не спадає. Стилісти радять обирати для себе модель у базовому кольорі – чорному, шоколадному, молочному чи карамельному, щоб легко їх поєднати з більшістю речей в гардеробі.



Найкрасивіші моделі сумок / Фото Pinterest

Структурована хобо

Жаклін Кеннеді дуже любила саме цю модель сумок. Такий аксесуар досить стильний та зручний. Структурована хобо доречна до кежуальних образів чи романтичних аутфітів. Щоб зробити образи трішки цікавішими можна обирати яскраві моделі.



Популярні моделі сумок / Фото Pinterest

Модні тенденції змінюються з року в рік, але деякі аксесуари залишаються актуальними незалежно від сезону. Тому такі сумки варто мати в гардеробі, оскільки вони вдало доповнять різні образи і не втратять своєї привабливості через багато років.