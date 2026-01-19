Когда во Львове фиксировали рекордно низкую температуру воздуха

Последние дни в Украине выдались очень холодными. Говорят, что такой зимы давно не было, ведь на этот раз она снежная и холодная.

Во Львове выпало очень много снега и значительно снизилась температура, однако это еще не рекорд. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Фотографии старого Львова".

Какой была самая холодная зима во Львове?

Во Львове фиксировали разные температуры зимой. Абсолютный минимум был в середине прошлого века. Рекордной стала зима 1956 года. Тогда 10 февраля 1956 года зафиксировали температуру -29,5 градусов.



Самая холодная зима во Львове / Фото "Фотографии Старого Львова"

В частности, были во Львове и совсем другие зимы. Например, фиксировали также и противоположный температурный рекорд – самый теплый зимний день. Им стало 25 февраля 1990 года. Тогда зафиксировали температуру +17,7 градуса.

Какой была самая суровая зима в Украине 97 лет назад

Зимы во Львове почти 100 лет назад отмечались длительными морозами, стабильными минусовыми температурами и обильными снегопадами, пишет T1.ua.

В Национальном цифровом архиве Польши сохранилось несколько фотографий, которые зафиксировали аномально снежную зиму на территории Тернопольщины и Львовщины в 1929 году.

На фотографиях можно увидеть железнодорожные пути сообщением Тернополь – Лановцы и Львов – Тернополь. Из-за многометровых снежных заносов движение поездов на этих направлениях было полностью остановлено.

