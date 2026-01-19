Имя Андрея Свислоцкого долгое время для украинской аудитории считалось малоизвестным, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм медиа "ШоТам". Он отвечал за визуальный стиль и режиссуру.

Что известно об Андрее Свислоцком?

Аниматор родом из Корюковки на Черниговщине, но свою успешную карьеру построил именно в США. Образование он получил в Московском архитектурном институте, а уже позже учился на Высших курсах сценаристов и режиссеров.

Андрей переехал в США в 1992 году после провозглашения независимости Украины. В Лос-Анджелесе у него карьера резко пошла в гору и продолжалась более 30 лет. Аниматор успел поработать со студиями в США, Канаде, Ирландии и Японии.

В мультсериалах художник-мультипликатор оставлял "пасхалки", чтобы напомнить о своих украинских корнях. Самым интересным примером является надпись "Ukraine Market" на витрине магазина в одной из серий 3 сезона "Настоящих монстров". Эта малозаметная, но символическая деталь, годами оставалась без внимания зрителей.



Свислоцкий намекал на Украину / Фото из фейсбука NizhynPost

Работы украинца много раз получали международное признание. В 1995 году его номинировали на Дневную премию "Эмми" за мультсериал "Настоящие монстры", а в 2014 году он оказался среди номинантов за режиссуру "Интересного Джорджа".

Все это время украинцы мало знали о своем земляке, но впоследствии внимательные зрители поняли, что мультфильмы с детства создавал именно украинец. Андрей Свислоцкий ушел из жизни 19 декабря 2022 года в Лос-Анджелесе.

О каком еще имени украинца мало кто знает?

Николай Дилецкий, ведущий украинский композитор XVII века, заложил основы профессионального хорового искусства и создал фундаментальный трактат "Мусикийская грамматика", пишет Ukrainian Live Org. Его творчество включает многочисленные партесные концерты и Литургии, и его роль в украинской культуре сравнивают с Иоганном Себастьяном Бахом в немецкой музыке.

