Кофе здесь подают над пропастью: почему это заведение называют самым экстремальным в мире

Чтобы выпить чашку кофе в этом заведении, недостаточно просто зайти внутрь. Посетителям приходится надевать альпинистское снаряжение, спускаться по веревке и наслаждаться напитком на платформе, закрепленной на 60-метровой скале.

О том, чем привлекает одно из "самых экстремальных кафе в мире", рассказывает Oddity Central.

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Какое кафе считается самым экстремальным в мире?

Кофейня Gushi Cliff Coffee обустроена на нескольких прямоугольных платформах, которые надежно закреплены болтами к скале и служат местами для гостей. Чтобы попасть туда, посетителям сначала нужно примерно 30 минут пройти по тропе "виа ферата", после чего под присмотром инструктора их спускают на платформы с помощью веревок.

Заведение работает с 2004 года, однако настоящую популярность обрело лишь недавно. Причиной стали вирусные видео в соцсетях, которые привлекли внимание пользователей к необычной кофейне.

Как выглядит Gushi Cliff Coffee: смотрите видео

В связи с стремительным ростом интереса основатель Gushi Cliff Coffee подчеркнул, что посетить заведение можно только по предварительной брони. Самостоятельно спуститься на платформы без сопровождения сотрудников и специального снаряжения не разрешается.

Чашка кофе в Gushi Cliff Coffee стоит 398 юаней (58 долларов). Хотя такая сумма может показаться слишком высокой, владелец объясняет, что в стоимость уже входят страховка, аренда профессионального альпинистского снаряжения и услуги инструкторов. К тому же гости могут оставаться на платформах неограниченное время.