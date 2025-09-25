Мало кто знает, но в XVI веке именно украинку называли самой красивой женщиной XVI. Интересно, что отличалась она не только красотой, но и умом.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинки".

Смотрите также Сбежала из-под венца и была советской пленницей: 5 интересных фактов о Соломии Крушельницкой

Кого называли самой красивой женщиной XVI века?

Именно Гальшку Острожскую называли самой красивой женщиной XVI века. Интересно, что до нашего времени не сохранилось ни одного ее достоверного портрета. Современники описывали девушку как чрезвычайную красавицу. Все известные изображения создавались только по описаниям очевидцев.

Гальшка Острожская / Портрет Юрия Никитина

Однако точно известно, что Гальшка Острожская была не просто красавицей, а еще и очень способной девушкой к наукам. Она умела читать, писать и знала несколько языков, что было редкостью для женщин того времени.

Что известно о Гальшке Острожской?

В Музее истории Острожской академии также подтверждают, что по воспоминаниям современников, Гальшка Острожская была самой красивой и богатой невестой тогдашней Европы. Кроме того, она была меценаткой и представительницей одного из самых влиятельных родов.

Гальшка была единственной дочерью Ильи Острожского (старшего брата Василия-Константина), который умер еще до ее рождения. Опекунами девушки стали ее мать Беата Костелецкая, дядя Василий-Константин Острожский и король Польши Сигизмунд Август. Каждый из них имел собственные планы относительно ее будущего, особенно относительно брака.

За свою короткую жизнь в 44 года Гальшка трижды выходила замуж, но счастья в браке не нашла. Она провела 14 лет в уединении в замке второго мужа Лукаша Гурки и сделала весомый вклад в развитие Острожской академии XVI века.

Кого называли самой красивой женщиной казацкой Украины?