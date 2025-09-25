Мало хто знає, але у XVI столітті саме українку називали найвродливішою жінкою XVI. Цікаво, що відзначалася вона не лише вродою, а й розумом.

Кого називали найвродливішою жінкою XVI століття?

Саме Гальшку Острозьку називали найвродливішою жінкою XVI століття. Цікаво, що до нашого часу не збереглося жодного її достовірного портрета. Сучасники описували дівчину як надзвичайну красуню. Усі відомі зображення створювалися лише з описів очевидців.

Гальшка Острозька / Портрет Юрія Нікітіна

Однак достеменно відомо, що Гальшка Острозька була не просто красунею, а ще й дуже здібною дівчиною до наук. Вона вміла читати, писати та знала кілька мов, що було рідкістю для жінок того часу.

Що відомо про Гальшку Острозьку?

В Музеї історії Острозької академії також підтверджують, що за спогадами сучасників, Гальшка Острозька була найвродливішою та найбагатшою нареченою тогочасної Європи. Окрім того, вона була меценаткою та представницею одного з найвпливовіших родів.

Гальшка була єдиною дочкою Іллі Острозького (старшого брата Василя-Костянтина), який помер ще до її народження. Опікунами дівчини стали її мати Беата Костелецька, дядько Василь-Костянтин Острозький та король Польщі Сигізмунд Август. Кожен із них мав власні плани щодо її майбутнього, особливо щодо шлюбу.

За своє коротке життя у 44 роки Гальшка тричі виходила заміж, але щастя в шлюбі не знайшла. Вона провела 14 років в усамітнені в замку другого чоловіка Лукаша Гурки та зробила вагомий внесок у розвиток Острозької академії XVI століття.

