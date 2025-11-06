Самая широкая и одновременно самая короткая улица Европы, на которой никогда не было церквей: где она расположена
- Крещатик в Киеве является самой широкой улицей Европы, ширина которой составляет 130 метров, а длина - 1 километр 23 метра.
- Существует несколько версий происхождения названия Крещатик, одна из которых связана с перекрещиванием долин, но не с крещением Руси.
Украине есть чем удивить иностранцев, ведь здесь буквально каждая улица особенная. в частности, именно в Украине расположена самая широкая улица Европы.
Центральную улицу украинской столицы, а именно Крещатик, считают одной из самых широких и одновременно самой короткой главной улицей в Европе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на kyiv.info.
Какая ширина и длина Крещатика?
Крещатик в Киеве начинается с Европейской площади, проходит через Майдан Независимости и заканчивается Бессарабской площадью. Улица простирается всего на 1 километр и 23 метра вдоль, однако она очень широкая.
Ширина Крещатика составляет 130 метров. Это очень много для центральных улиц других европейских городов. Эту улицу часто называют "жемчужиной Киева".
Крещатик – центральная улица Киева / Фото Pexels
Интересно! На Крещатике расположено много различных достопримечательностей, однако там никогда не было церквей. В то же время в 1917 в Киеве их было примерно 300.
Кто среди претендентов на самую длинную улицу Европы?
Интересно, что здесь мнения разнятся. В частности, среди центральных улиц самой длинной в Европе называют улицу Пьотрскую в Лодзи, что в Польше, однако также среди вариантов – проспект Соборный в Запорожье.
Его длина составляет 10,8 километра, говорится в Википедии.
Почему Крещатик так называется?
- Существует несколько версий происхождения названия улицы Крещатик, одна из которых связана с перекрещиванием долин, образовавших Крещатик.
- Часто можно встретить мнение, что улицу назвали в честь крещения Руси, однако это предположение ошибочно, ведь и улица, которая позже стала Крещатиком, появилась только в 1797 году. В то же время развивать ее начали только в 19 веке. До того там не было почти ни одного здания.
- Мнения о происхождении названия различаются, однако все исследователи соглашаются, что именно улица Крещатик будто "связала" Киев воедино, сделала перемещение комфортным, а саму столицу целостной.