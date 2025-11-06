Найширша й водночас найкоротша вулиця Європи, на якій ніколи не було церков: де вона розташована

Україна має чим здивувати іноземців, адже тут буквально кожна вулиця особлива. зокрема, саме в Україні розташована найширша вулиця Європи.

Центральну вулицю української столиці, а саме Хрещатик, вважають однією із найширших та водночас найкоротшою головною вулицею у Європі. Про це пише 24 Канал із посиланням на kyiv.info.

Яка ширина та довжина Хрещатика?

Хрещатик у Києві починається з Європейської площі, проходить через Майдан Незалежності і закінчується Бессарабською площею. Вулиця простягається всього на 1 кілометр та 23 метри вздовж, проте вона є дуже широкою.

Ширина Хрещатика становить 130 метрів. Це дуже багато для центральних вулиць інших європейських міст. Цю вулицю часто називають "перлиною Києва".



Хрещатик – центральна вулиця Києва / Фото Pexels

Цікаво! На Хрещатику розташовано багато різних визначних місць, проте там ніколи не було церков. Водночас у 1917 у Києві їх було приблизно 300.

Хто серед претендентів на найдовшу вулицю Європи?

Цікаво, що тут думки різняться. Зокрема, серед центральних вулиць найдовшою у Європі називають вулицю Пьотрську у Лодзі, що у Польщі, проте також серед варіантів – проспект Соборний у Запоріжжі.

Його довжина становить 10,8 кілометра, мовиться у Вікіпедії.

Чому Хрещатик так називається?