Найширша й водночас найкоротша вулиця Європи, на якій ніколи не було церков: де вона розташована
6 листопада, 18:08
Найширша й водночас найкоротша вулиця Європи, на якій ніколи не було церков: де вона розташована

Вікторія Кульженко
Основні тези
  • Хрещатик у Києві є найширшою вулицею Європи, ширина якої становить 130 метрів, а довжина - 1 кілометр 23 метри.
  • Існує кілька версій походження назви Хрещатик, одна з яких пов'язана із перехрещенням долин, але не з хрещенням Русі.

Україна має чим здивувати іноземців, адже тут буквально кожна вулиця особлива. зокрема, саме в Україні розташована найширша вулиця Європи.

Центральну вулицю української столиці, а саме Хрещатик, вважають однією із найширших та водночас найкоротшою головною вулицею у Європі. Про це пише 24 Канал із посиланням на kyiv.info

Яка ширина та довжина Хрещатика?

Хрещатик у Києві починається з Європейської площі, проходить через Майдан Незалежності і закінчується Бессарабською площею. Вулиця простягається всього на 1 кілометр та 23 метри вздовж, проте вона є дуже широкою. 

Ширина Хрещатика становить 130 метрів. Це дуже багато для центральних вулиць інших європейських міст. Цю вулицю часто називають "перлиною Києва". 


Хрещатик – центральна вулиця Києва / Фото Pexels

Цікаво! На Хрещатику розташовано багато різних визначних місць, проте там ніколи не було церков. Водночас у 1917 у Києві їх було приблизно 300. 

Хто серед претендентів на найдовшу вулицю Європи?

Цікаво, що тут думки різняться. Зокрема, серед центральних вулиць найдовшою у Європі називають вулицю Пьотрську у Лодзі, що у Польщі, проте також серед варіантів – проспект Соборний у Запоріжжі. 

Його довжина становить 10,8 кілометра, мовиться у Вікіпедії

Чому Хрещатик так називається?

  • Існує кілька версій походження назви вулиці Хрещатик, одна з яких пов'язана із перехрещенням долин, що утворили Хрещатик.
  • Часто можна зустріти думку, що вулицю назвали на честь хрещення Русі, проте це припущення хибне, адже та вулиця, яка пізніше стала Хрещатиком, з'явилась тільки у 1797 році. Водночас розбудовувати її почали тільки у 19 столітті. До того там не було майже жодної будівлі.
  • Думки стосовно походження назви різняться, проте всі дослідники погоджуються, що саме вулиця Хрещатик ніби "зв'язала" Київ воєдино, зробила переміщення комфортним, а саму столицю цілісною.