На его создание ушло 8 часов: как выглядит самая старая фотография в мире

Самая старая сохранившаяся фотография в мире совсем не похожа на современные снимки. Это размытое черно-серое изображение, которое на первый взгляд трудно разглядеть, однако именно оно положило начало истории фотографии.

Фотография "Вид из окна в Ле-Гра" была создана французским изобретателем Жозефом Нисефором Ньепсом в 1826 или 1827 году. Именно она считается самой древней сохранившейся фотографией в мире, пишет Art & Object.

Как появилась самая старая в мире фотография

На первый взгляд фото "Вид из окна в Ле-Гра" выглядит как серая оловянная пластина с едва различимыми очертаниями зданий и деревьев. Лишь цифровая ретушированная копия позволяет лучше рассмотреть пейзаж. Несмотря на неприметный вид, именно эта фотография стала важным шагом в развитии современной фотографии.

Чтобы получить изображение, Ньепс использовал изобретенную им технику гелиографии. Он покрыл нагретую оловянную пластину битумом из Иудеи, обладавшим светочувствительными свойствами, а затем поместил ее в камеру-обскуру, направленную в сторону окна на втором этаже.

"Вид из окна в Ле-Гра" / Архивная фотография

Экспозиция длилась не менее восьми часов, а по некоторым предположениям – до двух дней. Под действием света битум затвердел в наиболее освещенных местах, а после удаления незатвердевших частей на пластине проявилось изображение.

В 1829 году Ньепс начал сотрудничать с еще одним пионером фотографии Жаком-Манде Дагером. После смерти изобретателя его сын Исидор продолжил совместную работу, результатом которой стало создание дагеротипии – способа получения качественных фотографий с помощью пластины с йодидом серебра и паров ртути.

В 1839 году французское правительство выкупило эту технологию в обмен на пожизненную пенсию ее авторам и сделало ее первой общедоступной системой фотографирования. Именно это стало одним из ключевых этапов развития фотографии.