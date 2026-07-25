Фотографію "Вид з вікна в Ле-Гра" створив французький винахідник Жозеф Нісефор Ньєпс у 1826 або 1827 році. Саме вона вважається найдавнішою збереженою фотографією у світі, пише Art & Object.

Як з'явилася найстаріша у світі фотографія

На перший погляд фото "Вид з вікна в Ле-Гра" виглядає як сіра олов'яна пластина з ледь помітними контурами будівель і дерев. Лише цифрово відретушована копія дозволяє краще роздивитися пейзаж. Попри непримітний вигляд, саме ця світлина стала важливим кроком у розвитку сучасної фотографії.

Щоб отримати зображення, Ньєпс використав винайдену ним техніку геліографії. Він покрив нагріту олов'яну пластину бітумом з Юдеї, який мав світлочутливі властивості, а потім помістив її в камеру-обскуру, спрямовану у бік вікна на другому поверсі.

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"Вид з вікна в Ле-Гра" / Архівне фото

Експозиція тривала щонайменше вісім годин, а за деякими припущеннями – до двох днів. Під дією світла бітум затвердів у найосвітленіших місцях, а після видалення незатверділих частин на пластині проявилося зображення.

У 1829 році Ньєпс почав співпрацювати з ще одним піонером фотографії Жаком-Манде Дагером. Після смерті винахідника його син Ісідор продовжив спільну роботу, результатом якої стало створення дагеротипії – способу отримання якісних фотографій за допомогою пластини з йодидом срібла та парів ртуті.

У 1839 році французький уряд викупив цю технологію в обмін на довічну пенсію її авторам і зробив її першою загальнодоступною системою фотографування. Саме це стало одним із ключових етапів розвитку фотографії.