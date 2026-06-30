Существовала более 14 веков: японская компания Конго Гуми пережила тысячелетие

Компания Kongo Gumi была основана, по всей вероятности, в 578 году нашей эры. Это делает ее старейшей из известных компаний в мире. Сама же компания занималась проектированием, строительством, реставрацией и другими видами деятельности. И только в 2006 году компания прекратила свое существование как независимая компания и была поглощена более крупным конгломератом.

Как долго существовала японская компания Kongo Gumi и что привело к ее упадку, рассказывается на сайте Ancient Origins.

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Как была основана старейшая компания в мире

Все началось с мастера-плотника Сигемицу Конго, которого, согласно легенде, пригласили из корейского царства Пэкче в Японию, чтобы построить один из первых буддийских храмов страны – Ситенно-дзи. Приглашение поступило от принца Сетоку, регента и политика периода Асука в Японии.

После успешного завершения строительства храма Сигемицу Конго основал компанию – Kongo Gumi – в честь своей семьи. Дело в том, что навыки столярного дела в этой семье передавались из поколения в поколение.

Одним из ключей к успеху компании стало то, что отрасль, которой она занималась, опиралась на систему верований, существовавшую уже тысячи лет. И храмов для строительства было немало, ведь только за несколько столетий компания Конго Гуми построила сотни буддийских храмов, ворот и т. д. А одной из величайших работ стал Осакский замок, построенный в 1583 году и ставший самой известной достопримечательностью Японии.

Интересно! Если наследников мужского пола не рождалось для передачи семейного дела, то бразды правления передавались зятю, который принимал фамилию Конго, или дочери.

Несмотря на 14 веков непрерывной работы, в 1980-х годах компания накопила значительные долги, инвестируя в недвижимость, ведь в Японии происходил экономический бум. Когда же пузырь лопнул во время рецессии 1992 – 1993 годов, активы, обеспеченные долгом Конго Гуми, потеряли в стоимости, сообщает Bloomberg.

С годами доходы компании падали и к 2004 году снизились на 35%. А в 2006 году активы компании в целом были приобретены другой японской строительной компанией Takamatsu. В результате Конго Гуми была поглощена дочерней компанией.