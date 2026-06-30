Скільки існувала японська компанія Kongo Gumi і що призвело до її занепаду, розповідають на Ancient Origins.

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Як заснували найстарішу компанію у світі

Все почалося з майстра-теслі Шігеміцу Конго, якого, за легендою, запросили з корейського царства Пекче до Японії, аби збудувати один із перших буддійських храмів країни – Сітенно-дзі. Запрошення надійшло від принца Шотоку, регента та політика періоду Асука в Японії.

Після успіху з будівництвом храму, Шігеміцу Конго заснував компанію – Kongo Gumi – на ім'я своєї родини. Річ у тім, що навички столярної справи у цій сім'ї передавалися з покоління в покоління.

Одним із ключів успіху компанії стало те, що галузь, якою вона займалася, підтримувалася системою вірувань, яка існувала вже тисячі років. І храмів для будівництва було чимало, адже лише протягом століть компанія Конго Гумі збудувала сотні буддійських храмів, воріт тощо. А однією із найвеличніших робіт став Осакський замок, який був побудований у 1583 році та став найвідомішою пам'яткою Японії.

Цікаво! Якщо спадкоємців чоловічої статі не народжувалося для передачі сімейної справи, то кермо влади передавалося до зятя, який брав прізвище Конго, або до доньки.

Попри 14 століть безперервної роботи, у 1980-х роках компанія накопичила значні борги, інвестуючи в нерухомість, адже відбувався японський економічний бум. Коли ж бульбашка луснула під час рецесії у 1992 – 1993 році, активи, які були забезпечені боргом Конго Гумі, зменшилися у вартості, розповідають у Bloomberg.

З роками доходи компанії падали і до 2004 року знизилися на 35%. А у 2006 році активи компанії загалом були придбані іншою японською будівельною компанією Takamatsu. Відтак Конго Гумі була поглинена дочірньою компанією.