Как выглядит самая странная икона Украины: ее нарисовали на голове сома

В Киеве хранится реликвия, которая выбивается из всех привычных представлений о церковном искусстве и до сих пор не дает покоя историкам. Она нарушает каноны, удивляет формой и ставит больше вопросов, чем ответов.

В фондах Киево-Печерской лавры есть уникальный артефакт, не имеющий аналогов в Украине, рассказал исследователь и основатель проекта "Реальная история" в ютубе Аким Галимов. Это икона, создана не на деревянной доске или на холсте. Ее написали на рыбе.

Чем особенна икона написанная на рыбе?

Необычную святыню связывают с чумацкими путешествиями, ранней христианской символикой и загадочными верованиями прошлого. По словам Галимова, эта икона – не выдумка и не легенда. Она реально хранится в одном из важнейших духовных центров страны.

Речь идет об образе "Крещение Господне", выполненном на голове сома. Исследователи говорят, что такая икона могла появиться в Украине благодаря путешествиям – чумацким или паломническим.



Икона на голове рыбы / Фото из Википедии

Есть даже предположение, что иконы на рыбе могли привозить издалека или заказывать специально. Чумаки иногда заказывали иконопись на сушеной камбале – рыбе, удобной для дальних путешествий.

Почему выбрали именно рыбу?

Одна из версий объясняет появление таких икон особыми верованиями чумаков. Они могли считать образ на рыбе более сильным оберегом, чем традиционную икону на дереве, особенно во время опасных дорог.

Объяснение этому ищут в символике. Именно рыба одна из первых веков христианства была древнейшим и самым сокровенным знаком веры. Во времена преследований она служила тайным маркером для верующих.

Большинство этнографов XIX века, которые подробно описывали быт и верования чумаков, вообще не упоминают иконы на рыбе. Это может свидетельствовать о том, что такая практика была не массовой.

Ученые объясняют другое происхождение традиции – через паломников, которые возвращались со Святой Земли и могли привезти необычные святыни Ближнего Востока.

Сколько таких икон сохранилось?

До наших дней дошло лишь несколько подобных артефактов – и все они были найдены в православных храмах. До сегодня сохранилось лишь три оригинальные иконы на рыбе. В Украине же существует только одна такая святыня – та самая икона "Крещение Господне", написанная на голове сома.

