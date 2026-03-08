Укр Рус
8 марта, 12:44
2

Самая загруженная станция метро Стокгольма: что известно о подземке, которая расположена будто в пещере

Виктория Кульженко
Основні тези
  • Станция метро Т-Сентрален в Стокгольме является самой загруженной и расположена на пересечении всех линий метрополитена, обслуживая 247 700 пассажиров в день.
  • Станция метро Abbesses в Париже является самой глубокой в городе на глубине 36 метров и имеет 176 винтовых ступенек, хотя есть возможность воспользоваться лифтами.

Различные метрополитены имеют интересные станции. Они могут рассказать историю города или же просто служат хорошим дополнением к общей атмосфере.

Например, станция метро Т-Сентрален в Стокгольме может удивить своим видом. Об этом пишет Википедия.

Что известно о станции метро Т-Сентрален?

Станция метро Т-Сентрален в Стокгольме является самой загруженной станцией из всех. Она расположена так, что все остальные линии подземки так или иначе пересекаются с ней. Кроме этого, рядом также расположен вокзал, что также добавляет загрузки.


Дизайн станции может удивить / Фото Википедии

Кстати, название идеально передает это. Фактически, буква "Т" в начале означает "туннельбана" – "метро" на шведском. Она и является центральной для Стокгольма. В будний зимний день пассажирооборот здесь составляет 247 700 пассажиров.

Она принадлежит к синей ветке Стокгольмского метрополитена. Станция имеет цикивый вид, ведь похожа на пещеру – такие настроения в дизайне характерны для этой страны.

Что известно о других станциях?

Интересные подземки есть и в других странах. Например, станция метро Abbesses в Париже является самой глубокой в городе, ее глубина составляет 36 метров и она украшена фресками, пишет Sortir a Paris.

Стоит особое внимание уделить дизайну. Станция Abbesses имеет винтовые ступеньки. Это связано с тем, что ее построили внутри холма, поэтому для того, чтобы дойти до платформы, сначала нужно спуститься на достаточную глубину. Всего здесь 176 ступенек. Конечно, есть альтернатива: можно воспользоваться лифтами, которыми станция тоже оборудована.

Какие еще станции метро есть в Стокгольме?

  • Станция метро Сульна-сентрум – это часть синей ветки Стокгольмского метрополитена. Ее открыли 31 августа 1975 года, то есть вместе с другими станциями этой ветки.
  • По состоянию на 2019 год эта станция в будние дни принимала более 10 тысяч пассажиров.
  • Станция имеет интересный и несколько неожиданный дизайн. В частности, она сделана в красных цветах: яркие красно-зеленые стены и потолки, дополнены декором.