Самая загруженная станция метро Стокгольма: что известно о подземке, которая расположена будто в пещере

Различные метрополитены имеют интересные станции. Они могут рассказать историю города или же просто служат хорошим дополнением к общей атмосфере.

Например, станция метро Т-Сентрален в Стокгольме может удивить своим видом. Об этом пишет Википедия.

Что известно о станции метро Т-Сентрален?

Станция метро Т-Сентрален в Стокгольме является самой загруженной станцией из всех. Она расположена так, что все остальные линии подземки так или иначе пересекаются с ней. Кроме этого, рядом также расположен вокзал, что также добавляет загрузки.



Дизайн станции может удивить / Фото Википедии

Кстати, название идеально передает это. Фактически, буква "Т" в начале означает "туннельбана" – "метро" на шведском. Она и является центральной для Стокгольма. В будний зимний день пассажирооборот здесь составляет 247 700 пассажиров.

Она принадлежит к синей ветке Стокгольмского метрополитена. Станция имеет цикивый вид, ведь похожа на пещеру – такие настроения в дизайне характерны для этой страны.

Что известно о других станциях?

Интересные подземки есть и в других странах. Например, станция метро Abbesses в Париже является самой глубокой в городе, ее глубина составляет 36 метров и она украшена фресками, пишет Sortir a Paris.

Стоит особое внимание уделить дизайну. Станция Abbesses имеет винтовые ступеньки. Это связано с тем, что ее построили внутри холма, поэтому для того, чтобы дойти до платформы, сначала нужно спуститься на достаточную глубину. Всего здесь 176 ступенек. Конечно, есть альтернатива: можно воспользоваться лифтами, которыми станция тоже оборудована.

Какие еще станции метро есть в Стокгольме?