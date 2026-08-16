По размеру почти как Париж: где находится самое большое село в Украине

В Украине есть село, которое своими масштабами способно удивить даже тех, кто хорошо знает географию страны. Его площадь настолько большая, что оно может соперничать с европейскими столицами.

Это место имеет древнюю историю и сохраняет немало традиций Гуцульщины. О том, какое село в Украине является самым большим по площади, рассказывает 24 Канал.

Какое село в Украине самое большое

Самым большим по территории селом Украины считается Космач в Косовском районе Ивано-Франковской области. По данным Энциклопедии современной Украины, его площадь составляет 84,309 квадратных километров.

Для сравнения: площадь Парижа составляет 105,4 квадратных километра. То есть территория Космача составляет почти 80% площади французской столицы.

Где находится Космач: смотрите на карте

Космач состоит примерно из 32 приселок, разбросанных по склонам Карпат. Село расположено на реке Пистинька и входит в состав Космачской сельской общины.

По данным переписи 2001 года, здесь проживало 6054 человека. Космач называют одним из центров гуцульской культуры. Здесь изготавливают значительную часть аутентичных гуцульских вышиванок. Также село славится росписью писанок.

Первое письменное упоминание о Космаче датируется 1412 годом. Это одно из древнейших поселений Гуцульщины.

В годы Второй мировой войны село стало важным центром УПА. Здесь даже провозгласили так называемую Космачскую республику.