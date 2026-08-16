Це місце має давню історію та зберігає чимало традицій Гуцульщини. Про те, яке село в Україні є найбільшим за площею, розповідає 24 Канал.

Яке найбільше село в Україні

Найбільшим за територією селом України вважається Космач у Косівському районі Івано-Франківської області. За даними Енциклопедії сучасної України, його площа становить 84,309 квадратних кілометрів.

Для порівняння, площа Парижа становить 105,4 квадратних кілометрів. Тобто територія Космача становить майже 80% площі французької столиці.

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Де розташований Космач: дивіться на карті

Космач складається приблизно з 32 присілків, розкиданих по схилах Карпат. Село розташоване на річці Пістинька та входить до Космацької сільської громади.

За даними перепису 2001 року, тут проживали 6054 людини. Космач називають одним із центрів гуцульської культури. Тут створюють значну частину автентичних гуцульських вишиванок. Також село славиться писанкарством.

Перша письмова згадка про Космач датується 1412 роком. Це одне з найдавніших поселень Гуцульщини.

У роки Другої світової війни село стало важливим осередком УПА. Тут навіть проголошували так звану Космацьку республіку.