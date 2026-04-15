Цена как у нового авто: какой десерт считается самым дорогим в мире

В британском загородном отеле The Lindeth Howe Country House подают один из самых дорогих десертов в мире. Его стоимость составляет 35 тысяч долларов.

О том, в чем особенность самого дорогого блюда в мире, пишет Luxhabitat.

Смотрите также Что ест в 95 лет Клинт Иствуд: неожиданный завтрак актера

Какое блюдо считается самым дорогим в мире?

В загородном британском отеле The Lindeth Howe Country House находится ресторан под руководством шеф-повара Марка Гильберта. Свою славу он получил благодаря изысканному десерту – шоколадный пудинг стоимостью 35 тысяч долларов.

Это уникальное кулинарное произведение делают из четырех видов премиального бельгийского шоколада и оформлен в форме Яйца Фаберже. Его дополняют слои шарики шампанского желе, украшают съедобным золотом и подают вместе с бутылкой элитного шампанского и икрой. В состав также входят 24-каратное золото и даже 2-каратный бриллиант.

Шоколадный пудинг за 35 тысяч долларов

Из-за сложности приготовления этого десерта его нужно заказывать минимум за две недели вперед, чтобы шеф-повар имел достаточно времени довести блюдо до совершенства.

Каким был самый дорогой обед в мире?

Как сообщает "Книга рекордов Гиннеса", 5 июля 2001 года шестеро гостей ресторана Petrus установили рекорд, потратив 44 007 фунтов стерлингов (61 941 доллар) на один обед. Основную часть счета составили пять бутылок вина, тогда как на еду пришлось лишь 300 фунтов (422 доллара), которые отняли от общей суммы.

Самым дорогим напитком стало красное вино Château Pétrus 1947 стоимостью 12 300 фунтов (17 312 долларов). За ним следовало Château Pétrus 1945 за 11 600 фунтов (16 327 долларов), а также Château Pétrus 1946 за 9 400 фунтов (13 230 долларов), что стоило дешевле из-за неудачного урожайного года. Десертное Château d'Yquem 1900 обошлось в 9 200 фунтов (12 949 долларов), а бутылка Montrachet 1982 стала самой доступной – 1 400 фунтов (1 970 долларов).

Еще 107 фунтов (150 долларов) потратили на воду, соки, сигареты и шесть бокалов шампанского. Сначала посетители оставались неизвестными, однако журналисты сообщили, что все шестеро якобы работали в Barclays Capital.

Какое блюдо называют самым твердым в мире?