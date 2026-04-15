Ціна як у нового авто: який десерт вважається найдорожчим у світі

У британському заміському готелі The Lindeth Howe Country House подають один із найдорожчих десертів у світі. Його вартість становить 35 тисяч доларів.

Про те, в чому особливість найдорожчою страви у світі, пише Luxhabitat.

Яка страва вважається найдорожчою у світі?

У заміському британському готелі The Lindeth Howe Country House знаходиться ресторан під керівництвом шеф-кухаря Марка Гільберта. Свою славу він здобув завдяки вишуканому десерту – шоколадний пудинг вартістю 35 тисяч доларів.

Цей унікальний кулінарний витвір роблять із чотирьох видів преміального бельгійського шоколаду та оформлений у формі Яйця Фаберже. Його доповнюють шари шампанського желе, прикрашають їстівним золотом та подають разом із пляшкою елітного шампанського та ікрою. До складу також входять 24-каратне золото і навіть 2-каратний діамант.

Шоколадний пудинг за 35 тисяч доларів / Скриншот

Через складність приготування цього десерту його потрібно замовляти щонайменше за два тижні наперед, щоб шеф-кухар мав достатньо часу довести страву до досконалості.

Яким був найдорожчий обід у світі?

Як повідомляє "Книга рекордів Гіннеса", 5 липня 2001 року шестеро гостей ресторану Petrus встановили рекорд, витративши 44 007 фунтів стерлінгів (61 941 долар) на один обід. Основну частину рахунку склали п'ять пляшок вина, тоді як на їжу припало лише 300 фунтів (422 долари), які відняли від загальної суми.

Найдорожчим напоєм стало червоне вино Château Pétrus 1947 вартістю 12 300 фунтів (17 312 доларів). За ним ішло Château Pétrus 1945 за 11 600 фунтів (16 327 доларів), а також Château Pétrus 1946 за 9 400 фунтів (13 230 доларів), що коштувало дешевше через невдалий врожайний рік. Десертне Château d'Yquem 1900 обійшлося у 9 200 фунтів (12 949 доларів), а пляшка Montrachet 1982 стала найдоступнішою – 1 400 фунтів (1 970 доларів).

Вино / Фото Unsplash

Ще 107 фунтів (150 доларів) витратили на воду, соки, сигарети та шість келихів шампанського. Спочатку відвідувачі залишалися невідомими, однак журналісти повідомили, що всі шестеро нібито працювали в Barclays Capital.

