Перевозит почти половину планеты за год: как работает самое загруженное метро в мире

В мире много разных метрополитенов, которые не только перевозят пассажиров, но и рассказывают часть истории. В частности, почти везде есть интересные станции.

Например, в Японии один из старейших и самых запутанных метрополитенов. Об этом пишет Википедия.

Что известно о метрополитене Токио?

Токийский метрополитен считается одним из крупнейших в мире. Кроме этого, он выдающийся по другой причине: первый в мире по пассажиропотоку. Ежегодно он перевозит 3,174 миллиарда человек.

Строительство началось в 19220 году, через пять лет открыли первую между станциями "Асакуса" и "Уэно". А в 1927 состоялось официальное открытие полноценного метрополитена в Токио. Уже в 2004 году часть приобрела частная компания.



Токийское метро насчитывает 13 линий, а карта выглядит так, будто это запутанный клубок нитей, в котором невозможно разобраться. Впрочем, количество пассажиров говорит обратное.

Среди всех станций есть та, которую используют чаще всего. Фактически, она является самой загруженной. Говорится о "Синдзюку". Она пропускает примерно 2 миллиона пассажиров в день и является наиболее "занятой" и второй крупнейшей станцией в мире.

Как работает самый маленький метрополитен в мире?

Самый маленький метрополитен в мире, "Кармелит", расположен в Хайфе, Израиль, и имеет всего 6 станций на 1 линии длиной 2 километров, пишет Википедия.

Метрополитен был открыт в 1959 году. Название происходит от горы Кармель, в которой и проложен тоннель. Фактически, эта система подземного транспорта соединяет верхнюю и нижнюю часть города. Перепад между высотами составляет 268 метров.

