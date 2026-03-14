Например, в Японии один из старейших и самых запутанных метрополитенов. Об этом пишет Википедия.
Что известно о метрополитене Токио?
Токийский метрополитен считается одним из крупнейших в мире. Кроме этого, он выдающийся по другой причине: первый в мире по пассажиропотоку. Ежегодно он перевозит 3,174 миллиарда человек.
Строительство началось в 19220 году, через пять лет открыли первую между станциями "Асакуса" и "Уэно". А в 1927 состоялось официальное открытие полноценного метрополитена в Токио. Уже в 2004 году часть приобрела частная компания.
Токийское метро насчитывает 13 линий, а карта выглядит так, будто это запутанный клубок нитей, в котором невозможно разобраться. Впрочем, количество пассажиров говорит обратное.
Среди всех станций есть та, которую используют чаще всего. Фактически, она является самой загруженной. Говорится о "Синдзюку". Она пропускает примерно 2 миллиона пассажиров в день и является наиболее "занятой" и второй крупнейшей станцией в мире.
Как работает самый маленький метрополитен в мире?
Самый маленький метрополитен в мире, "Кармелит", расположен в Хайфе, Израиль, и имеет всего 6 станций на 1 линии длиной 2 километров, пишет Википедия.
Метрополитен был открыт в 1959 году. Название происходит от горы Кармель, в которой и проложен тоннель. Фактически, эта система подземного транспорта соединяет верхнюю и нижнюю часть города. Перепад между высотами составляет 268 метров.
Сколько станций имеет самое большое метро в мире?
- Нью-йоркский метрополитен является одним из старейших и одним из крупнейших по протяженности. В частности, он насчитывает 472 станции.
- Станции этого метрополитена стратегически расположены в районах Манхэттен, Бруклин, Квинс и Бронкс. Примечательно, что примерно 40% железнодорожных путей являются надземными, тогда как остальные 60% проходят под землей. Система имеет впечатляющий трафик: ежедневно регистрируется примерно 5 076 000 поездок на метро.
- В нью-йоркском метрополитене разница между "линией" и "маршрутом" является существенной. Маршруты претерпевали многочисленные изменения в связи с введением новых соединительных участков между различными линиями.