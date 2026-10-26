Эти города Украины когда-то приносили миллионы: почему об их богатстве мало кто знает

Сегодня эти города не всегда находятся в центре внимания, однако в прошлом некоторые из них были мощными промышленными и торговыми центрами. Здесь добывали нефть и железную руду, строили металлургические заводы, привлекали иностранный капитал и создавали предприятия, которые оказывали влияние на экономику целых регионов.

Юзовка, Дрогобыч и Кривой Рог – примеры городов, которые благодаря природным ресурсам и промышленному развитию приобрели большое экономическое значение, пишет 24 Канал.

Юзовка – промышленный город, опередивший соседей

Современный Донецк – Юзовка возникла благодаря промышленному проекту валлийского предпринимателя Джона Хьюза, который в 1869 году начал строительство металлургического завода в Донецкой области. Рядом с предприятием постепенно выросло рабочее поселение, которое впоследствии превратилось в большой город.

К началу Первой мировой войны Юзовка стала не только промышленным, но и торговым центром. По данным Государственного архива Донецкой области, здесь работали более 250 торговых домов, магазинов, лавок и складов, а их товарооборот превышал 30 миллионов карбованцев в год.

В городе действовали больницы, школы, библиотеки, театр и кинотеатры. Отдельно развивалась инфраструктура для иностранных специалистов, работавших на предприятиях.

По экономическому потенциалу Юзовка превосходила большинство городов Донбасса и Украины.

Какой была Юзовка раньше / Etnografo Donetz

Дрогобыч и Борислав – центры нефтяного бума

Во второй половине XIX века Дрогобыч и Борислав стали важными центрами нефтедобычи в Галичине. Развитию отрасли способствовали иностранные инвестиции, появление предприятий и строительство железной дороги, которая позволила быстрее перевозить нефть.

В 1863 году в Дрогобыче построили нефтеперерабатывающий завод, а в 1880 году здесь действовали 36 фирм, связанных с добычей, переработкой и сбытом нефти и озокерита.

Нефтяной бум повлиял и на численность населения: население Дрогобыча выросло с 11 тысяч в 1857 году до 20 тысяч в 1900 году.

Наивысшего уровня добыча в Дрогобычско-Бориславском промышленном районе достигла в 1909 году – 2,9 миллиона тонн нефти. На этот район приходилось почти 5 % мировой добычи. Такие показатели сделали его заметным игроком нефтяной промышленности того времени.

Дрогобыч / antykwar.lviv.ua

Кривой Рог – город, выросший на железной руде

История экономического роста Кривого Рога тесно связана с залежами железной руды. Промышленное развитие города ускорилось после начала освоения Криворожского железорудного бассейна в 1881 году. Важным шагом стало и железнодорожное сообщение с угольными районами Донбасса.

По данным "Энциклопедии Украины", население Кривого Рога выросло с 3 650 человек в 1859 году до 15 тысяч в 1897 году. К 1913 году Криворожский бассейн обеспечивал 6,4 миллиона тонн железной руды – 74,5 % всей добычи в Российской империи.

В регионе работали десятки шахт, а число горняков достигло 23 600 человек. Именно месторождения руды и развитие металлургии превратили Кривой Рог в один из крупнейших промышленных центров Украины.

Кривой Рог в прошлом веке / Nailizakon.com

Почему одни города богатели, а другие оставались небольшими?

Во второй половине XIX века экономическое развитие украинских городов в значительной степени зависело от промышленности, торговли, транспортного сообщения и природных ресурсов. Там, где строили заводы, открывали шахты или развивали порты, быстро росли население и предпринимательство.

Например, Одесса, Николаев и Херсон развивались как важные торговые и портовые центры, а Екатеринослав, Кривой Рог и Юзовка – как очаги тяжелой промышленности.

В то же время административный статус города не всегда определял его экономическое значение. Поэтому история Юзовки, Дрогобыча и Кривого Рога показывает, как промышленный бум мог превратить сравнительно небольшие поселения в центры, от которых зависело развитие целых регионов.