От ослиного до оленьего молока: 5 самых дорогих сортов сыра в мире

В мире существуют сыры, стоимость которых может поразить даже опытных гурманов. Так, сыр из ослиного молока может стоить более 1 000 долларов за килограмм, как и сыр, который производят из молока лося или северного оленя. Ценность этих продуктов заключается в редком сырье и сложном процессе изготовления.

Какие сорта сыра считаются самыми дорогими в мире и в чём их особенность, рассказывает @lenna_mazur в TikTok.

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5 видов сыров, которые стоят дорого

Кабралес из пещер Испании

Автор видео рассказывает, что пятое место в рейтинге занимает сыр Кабралес (Cabrales) из Испании. Его изготавливают из молока коров, коз и овец, а созревает он в природных пещерах.

Он обладает насыщенным вкусом, а уникальные условия созревания повышают его ценность. Примерно 50 – 100 долларов за килограмм,

– говорит @lenna_mazur.

Сыры, которые могут стоить более 1 000 долларов: смотрите видео

Итальянский сыр, который может созревать годами

На четвёртом месте — выдержанные сыры из итальянских Альп, в частности Битто Сторико (Bitto Storico). Его изготавливают вручную из молока горных коров.

Такой сыр может созревать годами, приобретая характерные ореховые нотки. Его стоимость оценивается примерно в 150 – 250 долларов за килограмм.

Французский сыр из молока коров, пасущихся на высокогорных лугах

Третье место занимает Бофор (Beaufort) из французских Альп. Для его производства используют молоко коров, пасущихся на высокогорных лугах. Сыр обладает насыщенным вкусом и сложным ароматом, а ограниченные объемы производства повышают его цену примерно до 350 долларов за килограмм.



Кусок сыра Бофор / Фото Википедия

Сыр из молока северного оленя или лося

Второе место занимает сыр из Швеции, который изготавливают из молока самок северного оленя или лося. Его производят в очень небольших количествах, поэтому стоимость может достигать около 1 200 долларов за килограмм.

Самый дорогой сыр в мире – Пуле

Первое место занимает сербский сыр Пуле (Pule). Его изготавливают из ослиного молока, и из-за сложности производства он доступен в ограниченном количестве.

Цена может доходить до 1 300 долларов за килограмм, и это настоящая роскошь для гурманов,

– добавляет автор.



Почему сыр "Пуле" купить практически невозможно / Фото Reuters, Marko Djurica