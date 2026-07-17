Как украинцы называли детей в 2026 году: список самых популярных и самых необычных имен

Многие имена уже на протяжении многих лет остаются в числе самых популярных в Украине. В то же время родители все смелее выбирают для новорожденных и редко встречающиеся, и необычные имена.

По данным Министерства юстиции, в первом полугодии 2026 года самым популярным женским именем в Украине стало София, а мужским – Артем. Именно эти имена наиболее широко распространены по всей стране.

Самые популярные имена новорожденных в Украине

В десятку самых популярных женских имен также вошли Злата, Милана, Эмилия, Анна, Анастасия, Полина, Мария, Соломия и Ева.

Среди мальчиков после Артема чаще всего выбирали имена Александр, Матвей, Максим, Тимофей, Богдан, Давид, Ярослав, Роман и Дмитрий.

В то же время украинцы продолжают активно выбирать и необычные имена.

Наряду с традиционными и популярными именами сохраняется тенденция к выбору уникальных вариантов – от двойных и сложных комбинаций до иностранных, экзотических, библейских и староукраинских. Такой выбор демонстрирует, что родители часто стремятся совместить традицию с современностью и дать ребенку необычное имя,

– отмечают в Минюсте.

Самые популярные и редко встречающиеся имена новорожденных в 2026 году / Фото Минюста

Так, среди девочек в этом году регистрировали имена Аделаида-Лоредана, Марьям-Николетт, Айсель, Имералина, Авигея, Вирсавия, Богуслава, Владомира, Дзвинка и Квитослава.

Среди мальчиков в число самых редких вошли Даниэль-Артур Теофим, Роман-Нурислам, Килиан, Итан, Нафанаил, Соломон, Святогор, Аскольд, Миролюб и Ярий.