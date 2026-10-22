Один из них возник почти тысячу лет назад: 5 старейших городов Черкасской области

Черкасская область имеет богатую историю, уходящую корнями во времена Киевской Руси и казацкой эпохи. На территории современной области расположены города, возникшие сотни лет назад и сыгравшие важную роль в истории украинских земель.

Некоторые из них известны еще по летописям, а другие постепенно превратились в важные торговые, культурные и промышленные центры. 24 Канал рассказывает о 5 старейших городах Черкасской области.

Корсунь-Шевченковский

Корсунь-Шевченковский считается одним из древнейших городов Черкасской области. Его история началась во времена князя Ярослава Мудрого, который в 1032 году основал на реке Рось город-крепость для защиты южных рубежей Киевской Руси.

Где расположен Корсунь-Шевченковский: смотрите на карте

Выгодное расположение способствовало развитию поселения, однако на протяжении последующих веков оно подвергалось разрушениям и восстанавливалось. В разные периоды Корсунь играл важную роль в обороне украинских земель.

Канев

Канев – один из древнейших городов Приднепровья. Его первое летописное упоминание датируется 1078 годом. Во времена Киевской Руси город имел важное значение благодаря расположению на Днепре, который был частью торговых путей.

Где расположен Канев: смотрите на карте

В XII веке Канев стал одним из важных центров политической жизни региона. В 1144 году при князе Всеволоде Ольговиче здесь возвели Успенский собор – одну из самых известных достопримечательностей древнерусской архитектуры.

Сегодня Канев известен прежде всего как место захоронения Тараса Шевченко. На Тарасовой горе находятся могила поэта и музей.

Черкассы

Черкассы – административный центр области, история которого насчитывает более семи веков. Официальной датой основания города считается 1284 год.

Где находятся Черкассы: смотрите на карте

Первое достоверное письменное упоминание о Черкассах связывают с грамотой князя Федора Кориатовича 1392 года, в которой упоминается черкасский воевода. В то же время в Густинской летописи город упоминается под 1305 годом, однако эту дату не считают бесспорным подтверждением его существования именно в то время.

В последующие века Черкассы стали одним из важных центров казачества. Город играл значительную роль в военных и политических событиях украинской истории.

Звенигородка

Звенигородка имеет древнюю историю, которая берет свое начало в XIV веке. По распространенной версии, в 1394 году здесь был основан замок, который впоследствии был разрушен татарами.

Где находится Звенигородка: смотрите на карте

В XVI веке укрепления восстановили, а поселение постепенно развивалось. Впоследствии Звенигородка стала частью событий, связанных с казацкой эпохой и гайдамацким движением. В 1792 году город получил магдебургское право.

Смела

Смела имеет многовековую историю, а ее возникновение связывают с XIV веком. Согласно информации из исторической справки Смелянского городского совета, официальной датой возникновения города считается 1397 год.

Где находится Смела: смотрите на карте

В последующие века Смела развивалась как торговый и ремесленный центр. Особое влияние на ее развитие оказала прокладка железной дороги в XIX веке, благодаря чему город стал важным транспортным и промышленным центром.