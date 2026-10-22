Деякі з них відомі ще з літописів, а інші поступово перетворилися на важливі торговельні, культурні та промислові центри. 24 Канал розповідає про 5 найстаріших міст Черкащини.

Корсунь-Шевченківський

Корсунь-Шевченківський вважають одним із найдавніших міст Черкащини. Його історія почалася за часів князя Ярослава Мудрого, який у 1032 році заснував на річці Рось місто-фортецю для захисту південних рубежів Київської Русі.

Де розташований Корсунь-Шевченківський: дивіться на карті

Вигідне розташування сприяло розвитку поселення, однак упродовж наступних століть воно зазнавало руйнувань і відбудовувалося. У різні періоди Корсунь відігравав важливу роль в обороні українських земель.

Канів

Канів – одне з найдавніших міст Наддніпрянщини. Його перша літописна згадка датується 1078 роком. У часи Київської Русі місто мало важливе значення завдяки розташуванню на Дніпрі, який був частиною торговельних шляхів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Де розташований Канів: дивіться на карті

У XII столітті Канів став одним із важливих осередків політичного життя регіону. У 1144 році за князя Всеволода Ольговича тут звели Успенський собор – одну з найвідоміших пам'яток давньоруської архітектури.

Нині Канів відомий передусім як місце поховання Тараса Шевченка. На Тарасовій горі розташовані могила поета та музей.

Черкаси

Черкаси – адміністративний центр області, історія якого налічує понад сім століть. Офіційною датою заснування міста вважають 1284 рік.

Де розташовані Черкаси: дивіться на карті

Першу достовірну письмову згадку про Черкаси пов'язують із грамотою князя Федора Коріатовича 1392 року, у якій згадується черкаський воєвода. Водночас у Густинському літописі місто згадується під 1305 роком, проте цю дату не вважають беззаперечним підтвердженням його існування саме тоді.

У подальші століття Черкаси стали одним із важливих центрів козацтва. Місто відігравало значну роль у військових і політичних подіях української історії.

Звенигородка

Звенигородка має давню історію, яка бере початок у XIV столітті. За поширеною версією, у 1394 році тут заснували замок, який згодом зруйнували татари.

Де розташована Звенигородка: дивіться на карті

У XVI столітті укріплення відбудували, а поселення поступово розвивалося. Згодом Звенигородка стала частиною подій, пов'язаних із козацькою добою та гайдамацьким рухом. У 1792 році місто отримало магдебурзьке право.

Сміла

Сміла має багатовікову історію, а її виникнення пов'язують із XIV століттям. За інформацією в історичній довідці Смілянської міської ради, офіційною датою виникнення міста вважається 1397 рік.

Де розташована Сміла: дивіться на карті

У наступні століття Сміла розвивалася як торговельний і ремісничий осередок. Особливий вплив на її розвиток мало прокладання залізниці в XIX столітті, завдяки чому місто стало важливим транспортним і промисловим центром.