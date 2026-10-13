Некоторые помнят еще Киевскую Русь: 5 старейших городов Винницкой области

В Винницкой области есть города, история которых насчитывает сотни лет. Некоторые населенные пункты на территории области существовали еще во времена Киевской Руси.

Некоторые из них были оборонительными крепостями, другие превратились в торговые и культурные центры. 24 Канал рассказывает о 5 старейших городах Винницкой области и истории их возникновения.

Погребище

Погребище относится к числу древнейших городов Винницкой области. Историю поселения на этой территории связывают с 1148 годом, когда в исторических источниках упоминается древняя Рокитня.

Где находится Погребище: смотрите на карте

Рокитню разрушили во время монгольского нашествия в XIII веке. После этого от поселения якобы остались одни погреба, от чего и происходит современное название города.

В XVI веке Погребище уже было известным городом. Оно обладало магдебургским правом, а в 1629 году здесь проживало более 6 тысяч человек.

Ладыжин

Первое упоминание о Ладыжине датируется 1240 годом. Тогда он пострадал во время монгольского нашествия, когда войска хана Батия продвигались по украинским землям.

Где находится Ладыжин: смотрите на карте

В 1363 году, после походов литовского князя Ольгерда, Ладыжин перешел под власть Большого княжества Литовского. Впоследствии город стал важным укрепленным пунктом Подолья.

В XVII веке Ладыжин был крепостью и входил в состав Брацлавского воеводства. Благодаря выгодному расположению он имел большое значение для обороны и торговли.

Хмельник

Хмельник также является одним из древнейших городов Подолья. Первое письменное упоминание о нем датируется 1362 годом. Этот период связывают с походами литовского князя Ольгерда и распространением власти Большого княжества Литовского на подольские земли.

Где расположен Хмельник: смотрите на карте

Хмельник имел стратегическое значение благодаря своему расположению между рукавами Южного Буга.

В XVII веке Хмельник пережил период османского владычества. Турецкие войска захватили город в 1672 году и удерживали его в течение 27 лет. За это время укрепления города перестраивались, а само поселение оставалось важным военным пунктом.

Винница

Винница – крупнейший город области и ее административный центр. Датой основания города считается 1363 год. Этот период связывают с событиями после битвы на Синих Водах, когда литовский князь Ольгерд укреплял свою власть на Подолье.

Где находится Винница: смотрите на карте

Расположение на берегах Южного Буга способствовало развитию торговли и превращению Винницы в важный оборонительный пункт.

В 1598 году Винница стала административным центром Брацлавского воеводства. Впоследствии здесь развивались ремесла, торговля, образование и культура.

Бар

Бар имеет более древние корни, чем может показаться на первый взгляд. В документах поселение Ров, предшественник современного Бара, упоминается уже в 1401 году. В то же время историки предполагают, что оно могло возникнуть еще раньше.

Где расположен Бар: смотрите на карте

Новый этап истории города начался в XVI веке. В 1538 году по поручению польской королевы Боны Сфорца здесь начали строить замок. Название Бар связывают с итальянским городом Бари, откуда происходила королева.

Благодаря укреплениям Бар стал важным оборонительным и торговым центром Подолья. В 1768 году здесь образовалась Барская конфедерация – объединение польской шляхты, которое выступало против российского влияния на Речь Посполитую.