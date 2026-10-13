Деякі з них були оборонними фортецями, інші перетворилися на торговельні та культурні осередки. 24 Канал розповідає про 5 найстаріших міст Вінниччини та історію їхнього виникнення.

Погребище

Погребище належить до найдавніших міст Вінницької області. Історію поселення на цій території пов'язують із 1148 роком, коли в історичних джерелах згадується давня Рокитня.

Де розташоване Погребище: дивіться на карті

Рокитню зруйнували під час монгольської навали у XIII столітті. Після цього від поселення нібито залишилися самі погреби, від чого й походить сучасна назва міста.

У XVI столітті Погребище вже було відомим містом. Воно мало магдебурзьке право, а в 1629 році тут проживало понад 6 тисяч людей.

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Ладижин

Перша згадка про Ладижин датується 1240 роком. Тоді він постраждав під час монгольської навали, коли війська хана Батия просувалися українськими землями.

Де розташований Ладижин: дивіться на карті

У 1363 році, після походів литовського князя Ольгерда, Ладижин перейшов під владу Великого князівства Литовського. Згодом місто стало важливим укріпленим пунктом Поділля.

У XVII столітті Ладижин був фортецею та входив до Брацлавського воєводства. Через вигідне розташування він мав значення для оборони й торгівлі.

Хмільник

Хмільник також є одним з найдавніших міст Поділля. Перша письмова згадка про нього датується 1362 роком. Цей період пов'язують із походами литовського князя Ольгерда та поширенням влади Великого князівства Литовського на подільські землі.

Де розташований Хмільник: дивіться на карті

Хмільник мав стратегічне значення завдяки своєму розташуванню між рукавами Південного Бугу.

У XVII столітті Хмільник пережив період османського панування. Турецькі війська захопили місто в 1672 році та утримували його протягом 27 років. За цей час укріплення міста перебудовували, а саме поселення залишалося важливим військовим пунктом.

Вінниця

Вінниця – найбільше місто області та її адміністративний центр. Датою заснування міста вважають 1363 рік. Цей період пов'язують із подіями після битви на Синіх Водах, коли литовський князь Ольгерд зміцнював свою владу на Поділлі.

Де розташована Вінниця: дивіться на карті

Розташування на берегах Південного Бугу сприяло розвитку торгівлі та перетворенню Вінниці на важливий оборонний пункт.

У 1598 році Вінниця стала адміністративним центром Брацлавського воєводства. Згодом тут розвивалися ремесла, торгівля, освіта й культура.

Бар

Бар має давніші корені, ніж може здатися на перший погляд. У документах поселення Ров, попередник сучасного Бара, згадується вже у 1401 році. Водночас історики припускають, що воно могло виникнути ще раніше.

Де розташований Бар: дивіться на карті

Новий етап історії міста розпочався у XVI столітті. У 1538 році за дорученням польської королеви Бони Сфорци тут почали будувати замок. Назву Бар пов'язують з італійським містом Барі, звідки походила королева.

Завдяки укріпленням Бар став важливим оборонним і торговельним центром Поділля. У 1768 році тут утворилася Барська конфедерація – об'єднання польської шляхти, яке виступало проти російського впливу на Річ Посполиту.