Один из них был основан еще в 705 году: 5 старейших городов Житомирской области

Житомирская область имеет древнюю историю, уходящую корнями во времена Киевской Руси. На территории современной области возникали поселения древлян, которые впоследствии превращались в важные торговые, ремесленные и оборонительные центры.

Некоторые из них существуют уже более тысячи лет. 24 Канал рассказывает о 5 старейших городах Житомирской области.

Коростень

Одним из древнейших городов Житомирщины является Коростень, который, по официальной версии, был основан в 705 году. В древности он назывался Искоростеньь и был центром древлянского племенного союза.

Где находится Коростень: смотрите на карте

В то же время первое летописное упоминание о городе датируется 945 годом. Именно тогда Искоростен оказался в центре событий, связанных с восстанием древлян против киевского князя Игоря.

После гибели князя его жена Ольга отправилась на земли древлян, а впоследствии сожгла город.

Житомир

Житомир был основан в 884 году. Существует легенда, что город получил название в честь дружинника киевских князей Аскольда и Дира по имени Житомир, который якобы поселился на этих землях.

Где находится Житомир: смотрите на карте

В то же время эта история не имеет убедительного документального подтверждения. На протяжении веков Житомир развивался как важный торговый и административный центр региона. В 1444 году город получил Магдебургское право.

Овруч

История Овруча берет начало в 977 году. Во времена Киевской Руси он носил название Вручий и был одним из важных центров древлянских земель.

Где находится Овруч: смотрите на карте

Первое летописное упоминание об Овруче также датируется 977 годом. Оно связано с борьбой между сыновьями князя Святослава Игоревича. Тогда во время противостояния со своим братом Ярополком погиб князь Олег Святославич.

Среди самых известных исторических памятников города – Свято-Васильевский собор, строительство которого связывают с князем Рюриком Ростиславичем.

Радомышль

Радомышль имеет древнюю историю, уходящую корнями примерно в 1150 год. При этом первые сведения о поселении на месте современного города связывают с Мическом, который упоминается в летописных источниках XII века.

Где находится Радомышль: смотрите на карте

Название Радомысль появилось значительно позже. Первое письменное упоминание о нем датируется 1569 годом. Впоследствии поселение получило современное название – Радомышль.

Звягель

Звягель, ранее называвшийся Новоград-Волынский, впервые упоминается в 1257 году в Галицко-Волынской летописи под названием Возвягель.

Где находится Звягель: смотрите на карте

Летописное упоминание связано с походом князя Даниила Романовича, который приказал разрушить укрепления поселения. В течение следующих веков город развивался как важный центр Волыни.

В 1795 году населенный пункт получил название Новоград-Волынский. Однако в июне 2022 года Верховная Рада Украины приняла решение вернуть городу историческое название – Звягель.