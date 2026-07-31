Это казалось безумием: самые странные требования голливудских звезд

За каждым большим концертом или киносъемками стоит не только команда профессионалов, но и десятки страниц райдеров. Часть требований вполне привычна, однако некоторые знаменитости просят настолько неожиданные вещи, что их списки давно стали легендарными.

24 Канал собрал самые известные требования голливудских звезд, которые не раз попадали в заголовки мировых СМИ.

Джек Уайт категорически запретил бананы

Один из самых известных райдеров принадлежит музыканту Джеку Уайту. В документе было четко прописано: в здании не должно быть ни одного банана, как сообщал Rolling Stone. Также команда требовала домашнее гуакамоле, приготовленное по очень подробному рецепту с точными пропорциями каждого ингредиента.

Впоследствии сам артист пояснил, что историю с бананами сильно преувеличили. По его словам, требование касалось аллергии одного из членов команды, а рецепт гуакамоле был скорее шуткой тур-менеджера в адрес организаторов концертов.

Джек Уайт / The New Yorker

Бейонсе просит поддерживать точную температуру

В райдере Бейонсе есть целый перечень мелочей, без которых она не выходит на сцену, рассказали Rollingstone. Одним из самых известных требований стала температура в гримерной – 25 – 26 градусов по Цельсию (78°F).

Также в различных источниках, посвященных райдерам, упоминались свежесваренный кофе, белые скатерти, ароматические свечи и запрет на продукцию Coca-Cola из-за рекламного контракта с Pepsi. Такие детали должны помочь артистке поддерживать комфорт перед выступлением.

Бейонсе / инстаграм: Beyonce

Фаррелл Уильямс попросил портрет Карла Сагана

Одно из самых необычных требований принадлежало Фарреллу Уильямсу. В его райдере был указан портрет астронома Карла Сагана в рамке, сообщал Rollingstone.

Сам певец объяснял, что фотография ученого напоминает ему о том, как повезло людям жить на этой планете и заниматься любимым делом. Кроме того, в гримерке не должно было быть никакой рекламы, а вся говядина должна была быть только от животных, выращенных на естественном выпасе.

Фаррелл Уильямс: смотреть видео

Джастин Тимберлейк: дезинфекция каждые два часа

Исполнитель SexyBack серьезно относится к гигиене. По информации Esquire, в его райдере указано, что дверные ручки в помещении нужно дезинфицировать каждые два часа.

Кроме того, певец просит отдельный лифт и, если это возможно, целый этаж отеля без посторонних людей. Такие требования объясняются желанием максимально защитить свою частную жизнь и здоровье во время гастролей.

Джастин Тимберлейк / инстаграм: justintimberlake

Мэрайя Кэри и человек для жевательной резинки

Среди самых странных требований – райдер Мэрайи Кэри. Во время одного из туров она просила бутылку шампанского Cristal с гибкими трубочками для питья.

Впрочем, больше всего удивило другое условие: в команде должен был быть отдельный человек, отвечавший исключительно за то, чтобы выбрасывать жевательную резинку певицы, сообщало издание Marie Claire.

Мэрайя Кэри: смотреть видео

Леди Гага: манекен с розовыми волосами

Леди Гага давно известна своей любовью к эпатажу, поэтому ее райдер также не стал исключением. Во время тура Monster Ball певица просила поставить в гримерке манекен с пышными розовыми волосами, а также плакаты Дэвида Боуи, Queen и Элтона Джона.

Дополняли список специальные соломинки, большое количество чая и другие декоративные элементы, которые должны были создавать нужную атмосферу перед выступлением.

Леди Гага / x.com: ladygaga

Кэти Пери: без гвоздик и лишних разговоров

В райдере певицы есть необычный запрет: в букетах не должно быть гвоздик. Вместо этого она просит пионы, гортензии или белые розы.

Не менее интересные требования касаются водителей. По информации The Week, они не должны заводить разговор с певицей, смотреть на нее через зеркало заднего вида или просить автограф.

Кэти Пери / Associated Press

Билли Айлиш сделала райдер максимально экологичным

В отличие от многих коллег, Билли Айлиш сделала акцент не на роскоши, а на экологии. Ее райдер предусматривает полный отказ от одноразового пластика, растительное питание для команды и использование экологичных материалов во время тура.

Сама певица неоднократно говорила, что из личных пожеланий ей достаточно обычных чипсов с сальсой. Основная часть документа посвящена именно снижению воздействия концертов на окружающую среду.

Концерт Билли Айлиш: смотреть видео